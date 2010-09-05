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    5 сентября 2010

    CopyPaste Pro 2.3.1 — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    23:47

    Apple стремится увеличить производство iPad до 3 млн. устройств в месяц:

    23:312

    Sparkle выпускает карту на основе GPU GeForce 8400 GS и оснащает ее 1 ГБ видеопамяти:

    19:402

    В новых моделях SSD Transcend применяется усовершенствованный контроллер:

    18:153

    Манипулятор с изменяемой геометрией корпуса. Microsoft Arc Touch Mouse:

    17:007

    Поставки планшета WeTab на платформе MeeGo должны начаться до конца месяца:

    10:002

    Технология Lucidlogix Hydra в материнской плате MSI 870A Fuzion Power Edition:

    09:00

    Toshiba отзывает 41000 дефектных ноутбуков:

    09:001

    Перед приобретением подразделения Infineon Intel консультировалась с Apple:

    08:09

    Названа цена нетбука Samsung NF210:

    08:00

    На будущей неделе Nikon представит не только компактную камеру Coolpix P7000:

    07:001

    IBM расширила семейство x86-совместимых серверов моделью на процессорах AMD Opteron 6100 :

    06:00

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