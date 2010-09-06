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    6 сентября 2010

    Mac DVDRipper Pro 1.6.2 — утилита для копирования DVD на жесткий диск:

    23:592

    iHome выпустит беспроводную акустическую систему с поддержкой AirPlay:

    23:46

    Circus Ponies NoteBook 3.0 v370 — обновление организатора для Mac OS X:

    23:28

    В iTunes 10 больше нельзя создавать рингтоны для iPhone:

    21:21

    Утечка слайдов презентации GeForce GTS 450 подтвердила предварительные данные:

    20:305

    Hyperion попытается оспорить права Commodore на выпуск компьютеров Amiga:

    19:59

    Новая иконка iTunes нравится Стиву Джобсу:

    19:40

    Электронные книги пока не готовы заменить учебники:

    19:2311

    A Better Finder Rename 8.66 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    19:00

    Социальная сеть Apple Ping за первые 48 часов работы приобрела миллион участников:

    18:14

    Magic Charger позволяет заряжать Magic Mouse без проводов:

    17:441

    Появилось первое изображение 3D-карты Cayman XT из серии Radeon HD 6000:

    17:147

    Кодеки: x264 Video Codec r1713:

    16:20

    На сайте HP промелькнул принтер Photosmart eStation C510 со съемным планшетом:

    16:14

    Утилиты: Calibre v.0.7.17:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.4.1.5:

    15:30

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2610:

    15:05

    Настройщики: BeFaster v.4.2:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.8.3.3.3:

    14:15

    Panasonic показала стереоскопический объектив системы Micro Four Thirds:

    14:0510

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.20:

    13:50

    Ноутбук HP ENVY14 Beats Edition комплектуется наушниками Monster Beats Solo:

    13:393

    Настройщики: Fresh UI v.8.63:

    13:25

    Интернет и сети: Google Earth v.5.2.1.1588:

    13:00

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 117:

    12:35

    AMD выступает против наклеек на ноутбуках:

    12:2016

    Резервное копирование: Dropbox v.0.8.102 Exp:

    12:101

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.7.2:

    11:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.8.0:

    11:20

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0g:

    10:55

    Пять планшетов Archos: фото и характеристики:

    10:386

    Диагностика: Real Temp v.3.59.5 Beta:

    10:30

    Память из оксида кремния может прийти на смену флэш-памяти:

    10:26

    Продажи «алюминиевого» ноутбука Samsung QX310 начнутся в октябре:

    10:15

    Диагностика: System Spec v.2.78:

    10:05

    Официальная премьера планшета Toshiba FOLIO 100: две версии с разницей в цене 100 евро:

    09:582

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    09:15

    Трансформируемый ноутбук LIFEBOOK T580 вышел намного раньше, чем ожидалось:

    09:006

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 августа по 5 сентября 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 августа по 5 сентября 2010 года):

    08:25

    iOS популярнее для веб-серфинга, чем Linux:

    08:041

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 августа по 5 сентября 2010 года):

    08:00

    Фото дня: APU AMD Ontario:

    08:00

    Samsung показала первый нетбук, одновременно поддерживающий LTE и HSPA+:

    07:00

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