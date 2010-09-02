  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 сентября 2010

    Apple не прекратила продажу iPod classic:

    23:591

    В Apple TV будет использоваться процессор A4:

    23:29

    Synergy 4.4.4 для Mac — управление iTunes из строки меню:

    22:53

    Карты Sparkle на базе GeForce GT220, 210 и GT240 используют интерфейс PCI Express x1:

    22:00

    iOS 4.1 добавит в iPhone режим HDR-фотосъемки :

    21:20

    i-Station Z3D – корейский планшет с 3D-экраном:

    20:58

    Материнская плата EVGA X58 SLI3 обзавелась портами USB 3.0 и SATA-III:

    19:50

    Наушники Creative HQ-1450 подойдут любителям ярких цветов:

    19:26

    Agnitum предупреждает о прекращении поддержки ранних версий Outpost:

    17:47

    HP Labs объединит усилия с Hynix в производстве мемристоров :

    17:37

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.5:

    17:10

    Неттоп Acer Revo RL100: процессор AMD и NVIDIA Ion:

    17:08

    Интернет и сети: TweakMASTER v.3.12:

    16:45

    Корпус для ПК Sharkoon Bandit оснащен встроенным доком для HDD:

    16:37

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.8:

    16:20

    У Samsung готов новый набор микросхем для Wireless USB:

    16:07

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.218:

    15:55

    Неттоп WindBOX III обходится пассивной системой охлаждения:

    15:46

    В высокопроизводительных СВО Swiftech серии H20-X20 Edge насос объединен с резервуаром:

    15:33

    Утилиты: WindowsGuard v.7.3.5:

    15:30

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.5.0:

    15:05

    Samusng официально представила планшетный компьютер Galaxy Tab:

    14:585

    Безопасность: Spyware Doctor v.8.0.0.602:

    14:40

    HP обновляет линейку нетбуков: HP Mini 210, HP Mini 5103 и HP Mini 100e Education Edition:

    14:16

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.9:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.8.3 Final:

    13:50

    В Европе начались продажи подставки для ноутбуков Choiix Comforter Lapdesk:

    13:461

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.3.9.0.0:

    13:25

    Архиваторы: ExtractNow v.4.48:

    13:00

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.32:

    12:35

    Commodore USA выпустит линию «ПК в клавиатуре» под маркой Amiga:

    12:282

    Samsung Electronics показала «зеленые» низкопрофильные модули памяти объемом 16 ГБ:

    12:12

    Интернет и сети: DU Meter v.5.02:

    12:10

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    11:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    11:20

    PocketBook представляет электронную книгу для образовательных задач — PocketBook Education:

    11:191

    Карточки памяти Panasonic SDHC UHS-I развивают скорость 60 МБ/с:

    11:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 сентября):

    10:55

    Из-за проблем со сбытом производители NAND продолжают снижать цены:

    10:501

    Обновление файлового монитора в продуктах Dr.Web 5.0 для Windows:

    10:30

    Впервые показано изображение кристалла восьмиядерного процессора AMD Orochi: GLOBALFOUNDRIES показала изображение кристалла 32-нанометрового восьмиядерного процессора AMD Orochi

    10:082

    Школьники будут общаться с психологами через Интернет:

    10:05

    Вышла новая версия нотного редактора MagicScore Classic 7:

    09:40

    Представлен умеренный широкоугольный объектив Carl Zeiss Distagon T* 1,4/35 :

    09:311

    CPS заключила партнерское соглашение с компанией SOFT GOLD:

    09:15

    «1С-Битрикс» запускает образовательную программу «Академия 1С-Битрикс»:

    08:50

    Lantic Technology выбрала для разогнанной 3D-карты GeForce GTX 460 систему охлаждения Accelero TWIN TURBO Pro:

    08:46

    Компания InfoWatch аккредитована для участия в закрытых конкурсах ЦБ РФ:

    08:25

    «СИТРОНИКС Информационные Технологии» получил авторизацию Microsoft:

    08:00

    Опубликованы ожидаемые спецификации зеркальной камеры Olympus E-5:

    08:00

    iTunes 10: новая иконка, социальный сервис Ping:

    06:38

    Новая модель Apple TV не имеет жесткого диска:

    04:104

    Новый iPod touch получил две камеры, дисплей Retina и процессор A4:

    03:148

    Новый iPod nano получил тачскрин, но утратил камеру и видео:

    02:065

    Новый iPod shuffle вновь может управляться кнопками:

    01:291

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018