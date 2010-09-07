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    7 сентября 2010

    ASUS Eee PC 1201K на процессоре AMD Geode стоит 329 евро:

    22:42

    У Samsung готовы датчики изображения с обратной засветкой для мобильных устройств:

    21:295

    Бывший глава HP стал президентом Oracle:

    20:32

    Leadtek оснастила карту WinFast HPVC1111 четырьмя процессорами SpursEngine:

    19:242

    Насколько iPhone 3G станет быстрее после установки iOS 4.1?:

    18:52

    LG первой анонсирует смартфоны на базе двухъядерного мобильного процессора NVIDIA Tegra 2:

    18:492

    В продаже замечен смартбук Genesi Efika MX на процессоре Freescale i.MX515:

    18:27

    Canyon выпускает web-камеру для любителей футбола — CNR-WCAM120:

    17:491

    Появились первые снимки одной из 3D-карт серии AMD Radeon HD 6300:

    15:359

    Объектив Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 для камер системы Micro Four Thirds уже можно заказать:

    13:44

    Футляр Mini-key превращает iPhone 4 в слайдер с QWERTY-клавиатурой:

    12:20

    Samsung использует в процессоре Orion два ядра ARM Cortex A9:

    11:572

    Klipsch выпустит три новые модели наушников для iPod:

    11:30

    Сертифицированные графические решения NVIDIA на базе Fermi ускоряют работу Adobe Creative Suite 5 Production Premium:

    11:00

    В новом iPod touch есть вибросигнал для видеозвонков:

    10:31

    Корпус Cooler Master HAF 912 категории mid-tower представлен официально:

    08:302

    MacFamilyTree 6.0.3 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    08:12

    Аналитики связали долгосрочный рост рынка памяти с популярностью мобильных компьютеров:

    08:00

    Планшет ViewSonic ViewPad 100 будет поставляться с двумя ОС:

    07:001

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