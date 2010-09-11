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    11 сентября 2010

    Трио широкоформатных мониторов пополнило ассортимент Dell:

    20:353

    LaCie внедряет интерфейс USB 3.0 в накопители Minimus USB 3.0 и Rikiki USB 3.0:

    20:30

    Руководителем Nokia стал бывший топ-менеджер Microsoft:

    19:55

    Обновленный ноутбук MSI CR420 «классической серии» поддерживает WiDi:

    19:07

    Специалисты Galaxy попробовали снизить энергопотребление 3D-карты GeForce GTX 460:

    15:55

    Фото дня: зеркальная камера PENTAX K-5:

    15:00

    В оформлении корпуса AeroCool RS-9 Devil Red используется беспроигрышное сочетание цветов:

    13:306

    Intel предупредила заказчиков о прекращении поставок процессоров Core 2 Q9000, Q9100, X9100 и QX9300:

    13:121

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    13:05

    Объем трехканального набора модулей памяти Silicon Power DDR3-1333 МГц равен 12 ГБ:

    13:02

    Apple прекратит предоставление бесплатных футляров к iPhone:

    12:414

    Глава Qualcomm признал поражение смартбуков:

    11:524

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.9.4:

    10:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.16 Beta:

    10:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.1.1.334:

    10:051

    Мультимедиа: Soundbase 2010.09.08:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.259.22 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    08:25

    Состоялся релиз Parallels Desktop 6 для Mac:

    08:00

    Компоненты графических карт EVGA GeForce GTX 460 FTW работают на повышенных частотах:

    08:00

    Объектив компактной камеры PENTAX Optio RZ10 охватывает диапазон 28-280 мм:

    07:00

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