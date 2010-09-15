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    15 сентября 2010

    MarsEdit 3.1 для Mac — обновление редактора блогов:

    23:22

    Нетбук NEC LaVie Light BL550/CS «понимает» карточки формата SDXC:

    21:412

    IDF 2010: Intel обновила ученический ноутбук Classmate PC:

    21:15

    Transmit 4.1.1 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac:

    19:14

    Серию компактных камер Canon PowerShot G возглавила модель PowerShot G12:

    18:224

    Контроллер USB 3.0 второго поколения, созданный в Renesas, прошел сертификацию USB-IF :

    17:55

    IDF 2010: Intel представила финальную версию интернет-магазина приложений AppUp:

    17:48

    IDF 2010: прототипы устройств с интерфейсом Intel Light Peak:

    15:281

    Утилиты: PicPick v.2.3.4:

    15:05

    IDF 2010: модули памяти DDR3 OCZ Technology работают при напряжении 1,35 В:

    14:58

    Безопасность: Deskman SE v.9.3.3:

    14:40

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.14.0.173:

    14:15

    iPhone и iPod искажают звук при подключении к автомобильной аудиосистеме:

    14:043

    Компактная камера PowerShot SX30 IS оснащена 35-кратным трансфокатором:

    14:005

    Утилиты: GoodSync v.8.3.4.4:

    13:50

    По результатам опроса, большинство американских студентов используют Mac и другие продукты Apple:

    13:4314

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.11:

    13:256

    Суммарные обьемы поставок ноутбуков Acer и HP в третьем квартале достигнут 19 млн штук:

    13:20

    IDF 2010: платформа Intel Atom E6xx:

    13:12

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.7.3:

    13:00

    Imation обновила модельный ряд внешних накопителей Apollo:

    12:58

    Медиаплееры: MPlayer (2010-09-12):

    12:351

    HP представила первые МФУ HP Officejet с выходом в Интернет:

    12:32

    Algiz XRW — ноутбук в усиленном исполнении по-шведски:

    12:184

    Lenovo скрестила зарядку для ноутбука и USB-хаб:

    12:18

    Утилиты: doPDF v.7.1.344:

    12:10

    Apacer вчетверо увеличивает объем флэш-накопителей AH223:

    12:03

    Первой публичной версии Mac OS X исполнилось 10 лет:

    11:54

    Сегодня начались поставки электронной книги Velocity Micro Cruz:

    11:452

    Интернет и сети: cFosSpeed v.6.00 Build 1700 Final:

    11:45

    IDF 2010: аппаратное ускорение Internet Explorer 9 средствами процессора Core:

    11:264

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 21882 Beta:

    11:20

    Диагностика: SIV 4.12:

    10:55

    IDF 2010: стенд Kingston:

    10:45

    В электронной книге WEXLER.BOOK T7001 используется жидкокристаллический экран:

    10:402

    Обновление прошивок для сетевых накопителей LG:

    10:30

    Мониторы Samsung SyncMaster NC190 и NC240 поддерживают технологию PC-over-IP:

    10:27

    Kingston выпускает свой первый флэш-накопитель с интерфейсом USB 3.0:

    10:20

    IDF 2010: системная плата типоразмера Mini ITX и вентилятор для Sandy Bridge:

    10:10

    Consumer Reports критикует Apple за отказ от предоставления каждому покупателю iPhone 4 бесплатных футляров, решающих проблемы связи:

    10:06

    Новая версия утилиты прошивки BIOS для чипсетов JMicron:

    10:05

    HP покупает поставщика решений безопасности за 1,5 млрд долларов:

    09:59

    Обновление прошивок для сетевых адаптеров Edimax:

    09:40

    В новом рекламном ролике Amazon показывает, что iPad — не для чтения:

    09:232

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 сентября):

    09:15

    Adobe добавляет поддержку HTML5 в Illustrator CS5 :

    08:50

    ESET выпускает бизнес-версию антивируса NOD32 для Mac:

    08:251

    Incipio Linq превращает iPod nano 6G в наручные часы:

    08:254

    "Лаборатория Касперского" запускает бесплатную линию техподдержки 8-800:

    08:00

    В серию Corsair Gaming вошли блоки питания мощностью от 600 до 800 Вт:

    07:00

    Alarm Clock Pro 9.3.2 — настраиваемый таймер для Mac:

    03:07

    Nokia анонсировала три смартфона на Symbian^3: Nokia анонсировала три смартфона на Symbian^3

    00:003

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