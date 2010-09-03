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    3 сентября 2010

    Apple выпустила новую бета-версию Mac OS X 10.6.5:

    23:41

    iPhone и iPad получат возможность печати через беспроводное подключение:

    23:032

    NVIDIA GeForce GT 420 — низкопрофильная 3D-карта не для всех:

    18:231

    iriver выпускает электронную книгу Cover Story:

    18:196

    Через неделю IBM начнет поставлять самые быстрые микропроцессоры в мире:

    18:056

    Canyon выпускает диджейские наушники Alley-Oop с дизайном в стиле граффити:

    17:07

    Defender представляет новый беспроводной комплект периферии I-Motion 555: для любителей ночных «интернет-скитаний»

    16:291

    LaCie MosKeyto — «москитный» USB-накопитель объемом до 16 ГБ:

    16:101

    Toshiba анонсировала выпуск самых быстрых в мире карт памяти SDHC — скорость до 95 МБ/с:

    15:451

    GlobalFoundries будет выпускать тонкопленочную флэш-память для Freescale:

    15:21

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.20.0:

    13:25

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.14.0.167:

    13:001

    Представлены мобильные GPU NVIDIA серии GeForce 400M:

    12:499

    Файловые обменники: BitComet v.1.23:

    12:35

    Запись: BurnAware v.3.04:

    12:10

    В серию Sound Blaster Tactic 3D вошли две игровые гарнитуры:

    11:591

    Графика: Google SketchUp v.8.0.3117:

    11:45

    МФУ для дома Epson Stylus NX625 имеет функцию двухсторонней печати:

    11:32

    Запись: ImgBurn v.2.5.2.0:

    11:20

    GlobalFoundries серьезно займется MEMS:

    11:03

    Файловые обменники: Vuze v.4.5.0.4:

    10:55

    Elpida и Spansion первыми выпустили флэш-память типа SLC NAND с ловушкой заряда :

    10:44

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.7.10:

    10:30

    Беспроводная акустическая система Creative T12 Wireless оснащена интерфейсом Bluetooth:

    10:26

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 сентября):

    10:05

    Президент Compal сдержанно оценивает ближайшие перспективы планшетов:

    09:58

    Обновление сканера с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web 5.0 и 6.0 для Windows:

    09:40

    Изменения в карточках SDXC и SDHC позволят повысить скорость до 300 МБ/с:

    09:33

    Embarcadero помогает ускорить процесс разработки с помощью новых версий Delphi, C++Builder и RAD Studio :

    09:15

    Выпущен новый ESET NOD32 Mobile:

    08:50

    Check Point упрощает защиту частных и общедоступных облачных систем:

    08:25

    «КОРУС Консалтинг» открывает единое IT-окно для обслуживания клиентов:

    08:00

    Для 3D-карты Manli GeForce GTS 450 выбран референсный дизайн:

    08:001

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