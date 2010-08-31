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    31 августа 2010

    SpamSieve 2.8.2 — новая версия спам-фильтра для Mac:

    23:10

    LG покажет на IFA прототип 31-дюймового дисплея OLED толщиной менее 3 мм:

    22:477

    Система охлаждения Accelero Xtreme Plus подходит для 3D-карт NVIDIA последнего поколения:

    22:33

    Sena Keyboard Folio — еще одна папка-клавиатура для iPad:

    22:22

    iPad больше не является дефицитом в США:

    21:56

    Следующие модели Mac могут использовать GPU серии Radeon HD 6000:

    17:46

    Специалисты Canon создали самый большой в мире датчик изображения типа CMOS — 202 х 205 мм:

    17:282

    Autodesk объявит о выпуске AutoCAD для Mac, iPad и iPhone:

    15:48

    HANNSpree тоже готовит планшет на базе NVIDIA Tegra 2:

    15:30

    В прайс-листе процессоров Intel появилось шесть новых моделей:

    14:585

    Шведские ученые обзаведутся суперкомпьютером Cray XE6:

    14:32

    TSMC диверсифицирует бизнес, начиная строительство завода по выпуску солнечных батарей:

    14:13

    Аксессуары для iPod nano 6G подтверждают слухи о новом форм-факторе плеера:

    14:12

    ZOTAC совместила чипсет NVIDIA ION и семейство процессоров Intel CULV:

    14:10

    Toshiba начала серийный выпуск флэш-памяти типа NAND по нормам 24 нм:

    13:36

    Готовящийся к официальному анонсу планшет Samsung Galaxy Tab обзавелся аксессуарами:

    12:35

    AUO прекращает выпуск панелей для ноутбуков с подсветкой на катодолюминесцентных лампах:

    12:16

    Недорогие переходники ускорят распространение технологии ATI Eyefinity:

    11:514

    AMD перестанет использовать марку ATI:

    10:454

    В начале 2011 года Fujitsu представит еще один трансформируемый ПК:

    09:551

    Hyundai оснастила монитор T236Ld светодиодной подсветкой:

    09:31

    Интернет-магазины на «1С-Битрикс: Управление сайтом» принимают оплату Деньгами@Mail.Ru:

    09:00

    CA Technologies приобритает специалиста в сфере виртуализации и облачных вычислений:

    08:00

    В App Store более четверти миллиона приложений для iPhone и iPad:

    07:191

    Продажи ПК оказались ниже ожидаемых, поэтому оперативная память продолжает дешеветь:

    07:001

    Intel потратит 1,4 млрд. долларов на приобретение подразделения Infineon: Intel потратит 1,4 млрд. долларов на приобретение подразделения Infineon, специализирующегося на беспроводных решениях

    06:00

    Сегодня Olympus представит новый комплект с камерой E-P2 и два объектива:

    00:57

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