  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 августа 2010

    Office 2011 for Mac будет выпущен до конца октября :

    23:58

    СВО Corsair Hydro H70 обещает быть ещё лучше своей предшественницы:

    19:161

    Amazon представила новое поколение электронных книг Kindle:

    19:149

    «1С-Битрикс» представляет новую версию комплексного решения для государственных организаций:

    18:05

    Dell обновила модельный ряд Мини-ПК Inspiron Zino HD:

    17:45

    Утилиты: RunScanner v.2.0.0.47:

    16:45

    Synaptics ClearPad 7200 позволит экранам планшетов воспринимать до 10 прикосновений одновременно:

    16:353

    XFX готовит две модели Radeon HD 5770 в однослотовом исполнении:

    16:20

    Утилиты: FileTypesMan v.1.58:

    16:20

    Настольный ПК Studio XPS 9100 возглавил линейку настольных ПК Dell:

    15:55

    Настройщики: BeFaster v.4.1:

    15:55

    Новый беспроводной 3G-маршрутизатор D-Link DIR-456:

    15:491

    Утилиты: AnyReader v.3.4:

    15:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.8:

    15:05

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.43:

    14:40

    Интернет и сети: TCPView v.3.01:

    14:151

    Восстановление данных: GetDataBack v.4.01:

    13:50

    Утилиты: doPDF v.7.1.342:

    13:25

    FlatPad — еще один недорогой планшет под управлением ОС Google Android:

    13:185

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.215:

    13:00

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 108:

    12:35

    Нетбуки ASUS Eee PC 1001PQ и 1018P готовы к официальному дебюту:

    12:10

    Диагностика: Drive Health v.2.5.194:

    12:10

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.7.7:

    11:45

    Gainward увеличила обьем видеопамяти на карте GeForce GTX 460 2GB «Golden Sample»:

    11:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.68:

    11:20

    Утилиты: StatWin v.8.2.1:

    10:55

    Водоблок Koolance покрывает всю поверхность DX11-карты GeForce GTX 460:

    10:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1016:

    10:30

    Обновление прошивки для контроллеров SATA RAID-контроллеров JMicro:

    10:051

    Samsung представит свой планшетный компьютер 11 августа?:

    09:544

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:40

    HP оснастила ноутбук EliteBook 8740w дискретной видеокартой NVIDIA Quadro FX 5000M:

    09:28

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:15

    Официальная премьера новых платформ Intel для настольных ПК состоится на CES 2011:

    08:59

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 августа):

    08:25

    Аналитики: HP лидирует среди производителей ноутбуков во втором квартале:

    08:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 июля по 1 августа 2010 года):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018