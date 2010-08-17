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    17 августа 2010

    Мониторы Wortmann Terra 2220W и 2420W поддерживают разрешение Full HD:

    19:19

    Анонс наушников Panasonic HX40:

    18:453

    Вышла новая версия Cognitive Passport:

    18:12

    Casio Exilim EX-FC160S — компактная камера для гольфистов:

    17:49

    «1С-Битрикс: Интернет-магазин»: создай магазин за несколько часов:

    17:39

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.9:

    17:10

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.7.1.1 Build 282343:

    16:45

    Мансофт выпускает Easy PowerPoint Recovery 1.0:

    16:34

    Интернет и сети: Google Earth v.5.2.1:

    16:20

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.12:

    15:55

    Планшет Notion Ink Adam получит дисплей Pixel Qi:

    15:48

    Безопасность: Ad-Aware v.8.3.1:

    15:30

    Утилиты: Pfrank v.2.33:

    15:05

    Софт для сотовых: Floola v.5.9.1:

    14:40

    ASUS оснастила бизнес-ноутбуки B43 и B53 аккумуляторами Boston-Power Sonata:

    14:35

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.25:

    14:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1xc:

    13:50

    Моноблочные ПК SkinnyBytes получают питание по Ethernet:

    13:253

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.0.8:

    13:25

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.95:

    13:00

    Slim Cool + — влагонепроницаемая клавиатура с защитой от бактерий:

    12:38

    Мультимедиа: Soundbase 2010.08.15:

    12:35

    Новый HTPC-корпус Lian Li PC-C50:

    12:27

    Медиаплееры: QT Lite v.4.0.0:

    12:10

    Intel и Micron выпустят 25-нанометровые SSD в конце этого года?:

    12:002

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.7.2356:

    11:45

    Archos 32 — один из пяти планшетов Archos восьмого поколения:

    11:30

    Запись: BurnAware v.3.03:

    11:20

    Toshiba пополнила модельный ряд ноутбуков Satellite Pro двумя новыми моделями:

    10:55

    Запись: Infra Recorder v.0.51:

    10:55

    Диагностика: System Spec v.2.77:

    10:30

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.87:

    10:05

    Обновление драйверов для USB-контроллеров Ene Technologes:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    08:50

    Обновление Dr.Web версии 5.0 для файловых серверов Unix:

    08:25

    Обновление сканера с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows:

    08:00

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