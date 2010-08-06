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    6 августа 2010

    Новый iPod touch получит поддержку FaceTime?:

    23:476

    Охлаждающая подставка для ноутбука Evercool Battle Hero привлечет внимание геймеров:

    18:391

    Новый тонкий внешний привод DVD — в помощь нетбукам и ультратонким ноутбукам:

    17:48

    Symbian пока обгоняет Android: Symbian пока обгоняет Android

    16:375

    Infinitec начала прием заявок на «безразмерные флэшки», которые на деле оказались вовсе не «флэшками»:

    16:34

    Файловые обменники: Vuze v.4.5.0.0:

    15:30

    До конца года Foxconn произведет 10 млн ноутбуков, план на следующий года – 20 млн портативных ПК:

    15:21

    Утилиты: Glary Utilities v.2.27.0.982:

    15:05

    Мультимедиа: Konvertor v.4.03 Build 3:

    14:40

    Lenovo оснастила ноутбук ThinkPad X201i модулем WiDi:

    14:25

    Android – лидер продаж на рынке США: Android – лидер продаж на рынке США

    14:212

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.87:

    14:15

    Мультимедиа: Reaper v.3.66:

    13:50

    Выпуск дешевого моноблочного ПК может негативно сказаться на имидже ASUS:

    13:355

    Утилиты: GoodSync v.8.3.1.0:

    13:25

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0e:

    13:00

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.0.6:

    12:35

    Текстовые редакторы: EditPlus v.3.20:

    12:10

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Windows Vista):

    11:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.8.3.0 Build 0804:

    11:20

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    10:55

    Обновление прошивок для сетевых накопителей LG:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 августа):

    10:05

    Обновление продуктов Dr.Web для защиты почты и интернет-шлюзов Unix:

    09:40

    Модули памяти Transcend aXeRam TX2400KLU-4GK функционируют на частоте 2400 МГц:

    09:20

    Программный блейд Check Point Application Control открывает путь к контролю приложений Web 2.0:

    09:15

    Anti-Malware: большинство интернет-фильтров неспособны защитить детей от порнографии:

    08:50

    Готов обновленный Paragon Deployment Manager:

    08:25

    Paragon анонсирует Deployment Manager 10:

    08:01

    Вышел новый Panda Cloud Internet Protection:

    08:00

    Фото дня: системная плата ASUS Rampage III Formula:

    08:001

    NAVTEQ готовит новую платформу панорамных уличных изображений:

    06:272

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