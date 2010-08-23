  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 августа 2010

    Глава Acer предсказал сокращение доли iPad на рынке планшетов до 20%:

    23:354

    Сверхтонкая камера KODAK EASYSHARE M590 нацелена на активистов социальных сетей: KODAK EASYSHARE M590 — самая тонкая в мире цифровая камера с пятикратным трансфокатором

    22:00

    ViewSonic представит на выставке IFA в сентябре два планшета:

    21:54

    Первые изображения 10-дюймового планшета Toshiba на платформе Tegra 2:

    21:433

    G-Technology обновила внешние жесткие диски серии G-DRIVE mini:

    20:18

    Компактный алюминиевый корпус Lian Li PC-Q11 доступен в четырех цветах:

    20:00

    Планшетный компьютер ASUS под управлением Linux появится в октябре, будет стоит $300:

    19:26

    Brother создаёт новый прототип ретинального монитора AiRScouter: Коммерческая версия - уже в этом году

    16:59

    В Европе начались продажи компактной беспроводной клавиатуры KeySonic KSK-3201 RF:

    14:391

    Утилиты: SUMo v.2.9.2:

    14:15

    Panasonic изменит название компании по выпуску ЖК-панелей:

    14:10

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.1:

    13:50

    Разработку серверных технологий в AMD возглавил специалист из Intel:

    13:46

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 110:

    13:25

    В Dell уже видят закат нетбуков:

    13:173

    Verbatim оснащает «флэшки» серии Secure ‘n’ Go мощной системой шифрования: 256-битный алгоритм AES и парольная защита данных

    13:13

    Утилиты: EraseTemp v.3.5.0.0:

    13:00

    Системная плата ASUS ROG Rampage III Formula ориентирована на игровые ПК:

    12:382

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.472.41 Beta:

    12:35

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.5.12:

    12:10

    Аналитики назвали причину снижения цен на флэш-память высокой плотности:

    11:51

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 23/08/2010:

    11:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 23\08\2010:

    11:20

    Дополнительный дисплей Planex LCD-8CS подключается к ПК как по USB, так и по D-Sub:

    10:58

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.3.5.1:

    10:55

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.88:

    10:30

    PocketBook готовит несколько электронных книг и планшет на ОС Google Android:

    10:15

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicron модели JMB36XX:

    10:05

    Серия компактных фотокамер Olympus пополнилась моделями µ-7050, FE-5050 и FE-4050:

    09:47

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:40

    Объектив камеры Ricoh CX4 охватывает диапазон фокусных расстояний 28-300 мм:

    09:30

    Viking Modular Solutions анонсирует бескорпусные накопители Slim SATA SSD:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    09:15

    Новая технология Sony позволит заменить шлейф в мобильных устройствах на один провод:

    09:11

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2010 года):

    08:00

    Клавиатура MID Eking E5 скрыта за экраном, который сдвигается и наклоняется:

    08:002

    Первый корпус компании BitFenix с подсветкой и «бардачком» — Colossus:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018