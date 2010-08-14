  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 августа 2010

    Корпус Fractal Design Define R3 имеет восемь отсеков для HDD:

    19:006

    Голландский кулер Nexus FLC-3000 R2: теперь с технологией прямого контакта:

    18:008

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.1.1 Build 282343:

    14:401

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.2 Build 1300:

    14:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.1.0:

    13:50

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0728.1:

    13:25

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.5.0:

    13:00

    Утилиты: AceMoney v.4.3:

    12:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2010 v.2.0.0.966:

    12:10

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.4.225:

    11:451

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.0.54:

    11:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.08.13):

    10:55

    Настройщики: SetFSB v.2.3.150.116:

    10:30

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.86:

    10:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.259.22 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Разгон: Turbo Boost Technology Monitor v.1.04:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 августа):

    08:50

    «КОРУС Консалтинг» первым в России представит Microsoft Dynamics NAV 2009:

    08:25

    Мобильный банкинг Citi для iPhone – удобно и … ненадежно:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018