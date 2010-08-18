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    18 августа 2010

    A Better Finder Rename 8.64 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    23:59

    В Art Text 2.3.1 для Mac появилась поддержка Quick Look:

    23:33

    iStat Menus 3.0.5 — утилита системного мониторинга для Mac OS X:

    23:18

    Plastic Logic поставила крест на электронной книге QUE proReader:

    23:01

    SanDisk представила самый маленький в мире SSD объемом 64 ГБ:

    22:261

    Pandigital выпускает вторую электронную книгу серии Novel с цветным экраном :

    20:37

    Совсем скоро Nikon представит зеркальную камеру D3100 и четыре объектива:

    19:25

    Беспроводная клавиатура тоже может вести активную ночную жизнь: Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800:

    18:29

    E Ink предлагает расширить сферу применения «электронной бумаги»:

    18:25

    Системные платы Foxconn D42S и D52S для компактных компьютеров:

    18:19

    Осенью Toshiba выпустит свой планшетный ПК под управлением Android:

    15:38

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4500.27:

    14:401

    В серию HDD-доков Zalman ZM-MH200 вошло две модели с поддержкой мультипликации портов:

    14:342

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.6.124:

    14:151

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 162:

    13:50

    Показаны первые образцы SSD Intel Soda Creek с разъемами mSATA:

    13:422

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.7.1:

    13:25

    Утилиты: MessenPass v.1.35:

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.08.17:

    12:35

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.472.36 Beta:

    12:10

    Видеокарта Sparkle Calibre X480 оснащается кулером Arctic Cooling Accelero Xtreme:

    11:45

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 110:

    11:45

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.52:

    11:20

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.09:

    10:55

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.5 Build 348:

    10:30

    Samsung Galaxy S назван лучшим Европейским смартфоном: Samsung Galaxy S назван лучшим Европейским смартфоном

    10:0912

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1140:

    10:05

    Мультимедиа: JAlbum v.8.9.3:

    09:40

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.3 r6502:

    09:15

    3D-карту MSI GeForce GTX 480 HydroGen покрывает массивный медный водоблок:

    09:00

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.6.3.85:

    08:50

    Мультимедийный ноутбук MSI FX400 оснащён звуковой системой THX TruStudio:

    08:38

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:25

    Датчик изображения OmniVision OV7727 предназначен для ультратонких ноутбуков:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    08:00

    Компания Thecus анонсирует C10GT: сетевой адаптер с поддержкой 10 Gigabit Ethernet:

    08:00

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