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    7 августа 2010

    Видеоадаптер Palit GTX 460 Sonic 2GB — заводской разгон и поддержка HDMI 1.4a:

    23:25

    MSI CX720 — развлекательные возможности в классическом корпусе:

    20:52

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.10:

    14:15

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2.8:

    13:50

    Антивирусы: Protector Plus v.9.1.006:

    13:25

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.4:

    13:00

    Настройщики: Registry Mechanic v.10.0.0.126:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.3.1.2:

    12:10

    Жесткие диски Buffalo HD-LBU2: емкость до 2 ТБ и управление скоростью пластин:

    12:001

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.7:

    11:45

    Графика: SView5 v.3.13:

    11:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.08:

    10:55

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.8.0:

    10:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.9.2:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.3.1.2:

    09:40

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1002:

    09:15

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 августа):

    08:00

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