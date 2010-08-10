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    10 августа 2010

    VLC Media Player 1.1.2 — новая версия медиаплеера:

    23:27

    Digitmes ждет от Apple 7-дюймовый iPad, CDMA-iPhone и Apple TV на платформе AMD:

    23:191

    Speed Download 5.2.19 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    22:17

    Твердотельный накопитель ADATA Nobility N004 наделён портами SATA 3 Гбит/с и USB 3.0:

    19:34

    Hynix начинает массовый выпуск NAND-памяти плотностью 64 Гбит по нормам 20 нм:

    19:08

    Apple получила эксклюзивные права на использование аморфных сплавов Liquidmetal:

    18:155

    Биргер Стен займет пост президента Parallels:

    16:44

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.2:

    16:20

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.8.1:

    15:55

    Мышь-трансформер Defender Advance 955 Nano имеет в комплекте две сменные панели:

    15:30

    Утилиты: ProduKey v.1.43:

    15:30

    TP-Link представила две беспроводные точки доступа с поддержкой стандарта 802.11n:

    15:10

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.48:

    15:05

    Утилиты: WindowsGuard v.7.2.5:

    14:40

    ASUS SaberTooth X58: вторая системная плата серии The Ultimate Force:

    14:252

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 10/08/2010:

    14:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 10\08\2010:

    13:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.08.09):

    13:25

    Корпус AeroCool Syclone II: «турбостиль» для требовательных геймеров в новой версии :

    13:17

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.5.0:

    13:00

    Настройщики: SuperRam v.6.8.9.2010:

    12:35

    Настройщики: Throttle v.6.8.9.2010:

    12:10

    Настройщики: PCMedik v.6.8.9.2010:

    11:45

    Настройщики: PCBoost v.4.8.9.2010:

    11:20

    Настройщики: GameGain v.2.8.9.2010:

    10:55

    Диагностика: Real Temp v.3.59.4 Beta:

    10:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.44:

    10:05

    Драйверы для камер Chicony:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:15

    SSD Super Talent DuraDrive ET2 и ZT2: работа при температурах от -40°С до 85°С:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 августа):

    08:25

    Parallels выпускает пятую версию ПО автоматизации для «облаков»:

    08:00

    ViewSonic VOT125 PC Mini — «зеленый» ПК для бизнеса и дома:

    00:4510

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