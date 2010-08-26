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    26 августа 2010

    Arasan Chip Systems первой выпустила ядро SD UHS-II PHY:

    23:382

    E Ink оценивает уход Samsung с рынка «электронной бумаги»:

    22:203

    Акустическая система Logitech Speaker System Z623 получила сертификат THX Certified :

    21:38

    Продажи ЖК-панелей для ноутбуков резко пошли вниз:

    21:253

    Специалисты NEC создали биопластик для электронных устройств:

    21:04

    Процессор Marvell ARMADA станет «мозгом» игровой консоли:

    20:434

    Электронные книги Kindle стали самым продаваемым продуктом Amazon:

    19:343

    MarsEdit 3.0.5 для Mac — обновление редактора блогов:

    15:57

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.4.4:

    15:05

    Кодовые имена 3D-карт серии Radeon HD 6000 обнаружены в Catalyst 10.8:

    15:021

    Taco HTML Edit 2.6.4 — редактор HTML и PHP для Mac:

    15:01

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.35:

    14:40

    Чистильщики: CCleaner v.2.35:

    14:15

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.83:

    13:50

    Блок питания для ноутбуков Cooler Master USNA 95: мощность 95 Вт и эффективность 90% :

    13:351

    Утилиты: Process Hacker v.2.3:

    13:25

    Безопасность: Online Armor Free v.4.5.0.232:

    13:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.0:

    12:352

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.10 — утилита для настройки Mac OS X:

    12:27

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4730:

    12:10

    IBM планирует построить суперкомпьютер на 64000 процессоров Power7:

    11:454

    Общение в сети: Trillian v.4.2.0.22:

    11:45

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3143:

    11:20

    Новый Mac Pro поддерживает до 64 ГБ ОЗУ:

    11:106

    Двухлетний спад на рынке MEMS сменился ростом :

    11:05

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.4.0:

    10:55

    В Art Text 2.3.2 для Mac:

    10:43

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0.3:

    10:30

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 21409 Beta:

    10:05

    Внешний жесткий диск I-O Data получил возможность подключения не только к ПК, но и к видеокамерам:

    09:55

    Графика: Inkscape v.0.48:

    09:40

    Новые iPod будут представлены 1 сентября:

    09:352

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.23:

    09:15

    В серию мониторов Acer S2 вошли модели S232HL и S242HL:

    09:00

    Неофициальные драйверы ForceWare v.259.19 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    ASUS Eee PC 1015PEM также оснащен процессором Intel Atom N550:

    08:44

    Interarchy 10.0.2 — FTP-клиент для Mac:

    08:40

    Новая прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 августа):

    08:00

    Новым флагманом линейки вспышек Metz стала модель mecablitz 58 AF-2 digital :

    08:00

    Mushkin Enhanced уменьшает объем SSD Callisto deluxe до 40 ГБ:

    07:00

    Обновление сканера с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows :

    01:15

    Paragon Software выпускает 11 версию Partition Manager:

    00:50

    HP приобретает Fortify Software :

    00:25

    GateWall Antispam — новый почтовый шлюз от компании Entensys:

    00:00

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