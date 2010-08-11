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    11 августа 2010

    Jetway оснастила свой новый неттоп процессором Intel Atom D525 и графикой NVIDIA Ion 2:

    23:26

    iRip 1.5.3 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes:

    22:56

    AppDelete 3.1.3 — утилита для удаления приложений Mac OS X:

    21:57

    Ноутбуки Eurocom B5100M FOX и B7110 FOX поддерживают технологию NVIDIA Optimus:

    21:351

    Pioneer Computers готовит ещё один планшетный ПК на платформе Pine Trail:

    20:30

    QMobile: всё своё ношу с собой:

    17:47

    Compro VideoMate M330F — «самый экономичный TV-тюнер»:

    17:372

    IBM приобретает компанию Datacap:

    17:07

    Лопасти вентилятора Zalman ZM-SF3 выполнены по принципу «акульих плавников»:

    16:553

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4712:

    16:45

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.97:

    16:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 161:

    15:55

    Spire выпускает улучшенную версию кулера для видеокарт Slimod 282:

    15:443

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.08.09:

    15:30

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.0.53:

    15:05

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.91:

    14:40

    Утилиты: Driver Genius Professional v.10.0.0.526:

    14:15

    Toshiba разработала технологию автоматического удаления информации с зашифрованных жестких дисков:

    13:592

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.8.150:

    13:50

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.6.0.4.40:

    13:25

    Диагностика: Auslogics System Information v.2.0.4.40:

    13:00

    Ноутбук Dospara Prime Note Galleria GT-B SSHD — стильно и «умеренно производительно»:

    12:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.10:

    12:351

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.4.220:

    12:10

    26 августа Canon представит флагманскую зеркальную фотокамеру:

    11:56

    ScreenFlow 2.1.3 — утилита для создания скринкастов на Mac:

    11:47

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.2:

    11:45

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.9.2.8:

    11:20

    Адаптер PhotoFast GM-7300 позволит камерам со слотом CompactFlash оперировать носителями формата SD:

    11:11

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.84:

    10:55

    Материнская плата ASRock 890GX Extreme4: официально:

    10:456

    Драйверы для камер Lite-On:

    10:30

    Новая версия Flash для Mac поддерживает аппаратное декодирование видео:

    10:08

    Драйверы для тачпадов Alps:

    10:05

    Новые драйверы для Bluetooth-контроллеров Atheros:

    09:40

    Texas Instuments лицензирует процессоры ARM Eagle и обещает начать поставки SoC на ядре Cortex-A9 к концу года:

    09:292

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    09:15

    ECS наделяет системную плату P55H-AK контроллерами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0:

    09:002

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:50

    Планшет Research In Motion будет стоить $499, поступит в продажу в ноябре:

    08:48

    WD Elements Play: первый медиаплеер Western Digital со встроенным HDD:

    08:30

    Microsoft выпустила обновления Office for Mac:

    08:29

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 августа):

    08:25

    Panda Security помогла арестовать хакера:

    08:001

    Тепловые трубки процессорного кулера Xigmatek Aegir расположены в два яруса:

    08:001

    Cisco Expo — 2010 в Москве: открыта регистрация участников:

    07:35

    «ВидеоПорт»: клиентское приложение для мобильных коммуникаторов и смартфонов VZOmobile 1.4.0:

    07:25

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