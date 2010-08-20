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    20 августа 2010

    Кризис и конкуренция с GIGABYTE заставили ASUS пересмотреть прогноз по выпуску материнских плат:

    23:15

    Canon PowerShot SX130 IS: 12х зум и запись видео высокой четкости:

    22:382

    3D-карту Inno3D GeForce GTX465 OC Vapor Freeze охлаждает 92-миллиметровый вентилятор :

    22:14

    Основой мультимедийного ноутбука MSI FX610 выбрана платформа AMD Vision Ultimate:

    21:10

    Гибридные решения Swiftech совмещают принципы водяного и воздушного охлаждения:

    20:45

    HP обозначила срок выпуска планшета с webOS:

    20:33

    Поможет ли продвижению SSD возврат цен на флэш-память к докризисному уровню?:

    19:523

    Необычная форма кулера Scythe Rasetsu позволила улучшить его качества:

    17:301

    AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR: универсальный объектив с постоянной максимальной диафрагмой:

    17:20

    Total Finder для Mac добавляет в Finder вкладки и двухпанельный режим:

    16:16

    Бюджетный комплект памяти DDR3-1600 для энтузиастов — PNY XLR8 4GB:

    15:57

    QMobile - теперь и для Android:

    15:47

    XtremeMac выпустила новые зарядные устройства для iPad и iPhone:

    15:43

    Lyric обещает «на порядки повысить эффективность процессоров»: «Вероятностный процессор» изменит вычислительную технику

    15:40

    PNY выпускает SSD High Speed Optima со скоростью записи 200 МБ/c:

    15:09

    Nikon Coolpix S5100 — разноцветная камера с поддержкой записи видео высокой четкости:

    15:081

    QUMO Photolife — гибрид фоторамки и погодной станции:

    14:37

    Линейку процессорных кулеров GlacialTech пополнила модель Igloo 5751 PWM:

    14:302

    Беспроводная гарнитура Logitech H760 — до 6 часов музыки и звонков на одном заряде батареи:

    14:07

    Qualcomm инвестирует два миллиарда долларов в собственное производство дисплеев типа mirasol:

    14:04

    VMware выпустила Fusion 3.1.1 для Mac OS X:

    13:26

    AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G: портретный объектив получил привод автоматической фокусировки:

    13:082

    Все дисплеи ViewSonic получат LED-подсветку к началу следующего года:

    13:00

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.84.01:

    12:10

    Новые GPU AMD будет выпускать GLOBALFOUNDRIES :

    11:47

    Настройщики: Iconoid v.3.8.6:

    11:45

    Файловые обменники: BitComet 2010-08-19:

    11:20

    Acer отложит выпуск своего планшета на платформе ARM до выхода ОС Google Android 3.0:

    10:592

    Logitec выпустила привод Blu-ray для Mac Pro:

    10:56

    Утилиты: WindowsGuard v.7.3.3:

    10:551

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.56:

    10:30

    Synergy для Mac — управление iTunes из строки меню:

    10:23

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.13 Build 4697:

    10:05

    Интернет и сети: DU Meter v.5.01:

    09:40

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.5:

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    08:50

    Усилена самозащита Dr.Web Enterprise Suite и Dr.Web AV-Desk версий 5.0:

    08:25

    Сборкой 7-дюймовых iPad может заняться Compal Electronics:

    08:162

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 августа):

    08:00

    Низкопрофильная карта PowerColor HD5750 Low Profile Edition оснащается двумя вентиляторами:

    07:30

    Похоже, что NVIDIA все-таки разрабатывает x86-совместимый процессор:

    07:00

    Check Point Series 80 для программных блейдов корпоративных сетей и в филиалах компаний:

    00:50

    Телеобъектив AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR ориентирован на владельцев камер формата DX:

    00:104

    Panda Software: «Код 9» снова в Интернете:

    00:00

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