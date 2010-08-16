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    16 августа 2010

    Lenovo собирается нарастить выпуск ноутбуков и укрепить свое положение в группе лидеров поставщиков портативных ПК:

    16:351

    Apple начала тестирование Mac OS X 10.6.5:

    15:29

    SPEAr1310 – однокристальная система STMicroelectronics на ядре Cortex-A9 с поддержкой памяти DDR3:

    15:261

    Корпус AeroCool Strike-X: для бескомпромиссных побед:

    14:571

    Samsung покажет свой планшетный ПК Galaxy Tab в сентябре, а планшет HP Hurricane появится только в следующем году:

    14:281

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 16/08/2010:

    13:25

    Nikon готовит к выпуску фотокамеры D3100, Coolpix S1100pj и S5100:

    13:153

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 16\08\2010:

    13:00

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 21145 Beta:

    12:35

    Sony готовит обновление модельного ряда зеркальных фотокамер Alpha:

    12:18

    Конвертеры: EncodeHD v.1.2.214.0:

    12:10

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.15 Build 100:

    11:45

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.3.0:

    11:20

    Ripple представила два новых неттопа:

    11:18

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.3.0:

    10:55

    NVIDIA готовит к выпуску ARM-платформу Tegra 3:

    10:373

    Утилиты: HDD Observer v.3.11:

    10:30

    Диагностика: SIV 4.11:

    10:05

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 августа):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2010 года):

    08:00

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