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    30 августа 2010

    Будущий iPod touch: с миру по нитке:

    22:59

    TinkerTool System 2.4 для Mac :

    22:33

    Аналитики верят в светлое будущее Bluetooth в потребительской электронике:

    21:41

    Использование Liquidmetal упростит создание сложных металлических деталей для продуктов Apple:

    20:553

    Начались продажи блоков питания Corsair AX750, AX850 и AX1200 :

    20:45

    Объемное изображение на экране планшета Rockchip Supernova x1 будет видно без очков:

    20:10

    Продажи электронной книги Acer LumiRead в Европе стартуют в октябре, цена – 250 евро:

    19:36

    Нанотехнологии помогут повысить разрешение и снизить стоимость ЖК-дисплеев:

    18:454

    Шесть стилевых исполнений мышек Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Studio Series:

    14:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.01.01:

    14:15

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.10:

    13:50

    Утилиты: Daphne v.1.47:

    13:25

    Чистильщики: CloneSpy v.2.52:

    13:00

    X Lossless Decoder 20100828 — декодер lossless-аудио для Mac:

    12:48

    Диспетчеры закачек: HiDownload v.7.92:

    12:35

    Lucid предлагает разработчикам 3D-карт новую многопроцессорную архитектуру — Unity:

    12:283

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 164:

    12:10

    Характеристики и фото видеокарты на базе GPU GeForce GTS 450: ASUS ENGTS450 DirectCU :

    11:53

    Утилиты: Calibre v.0.7.16:

    11:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.285:

    11:20

    Общение в сети: XChat v.2.8.9:

    10:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.4:

    10:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    10:05

    Более четверти «мобильных сотрудников» планируют получить iPad:

    09:535

    Толщина нового внешнего оптического привода ASUS составляет всего 14 мм:

    09:50

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicron модели JMB38X:

    09:40

    Ricoh G700 – защищенная цифровая фотокамера с расширенными функциями безопасности:

    09:35

    Начались поставки мыши с поворотным механизмом SmartFish ErgoMotion Mouse:

    09:303

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 августа):

    09:15

    POV/TGT GeForce GTX 460 BEAST — самый быстрый вариант 3D-карты NVIDIA основного сегмента:

    09:00

    Планшетный компьютера Toshiba: коммерческое название и спецификации:

    08:583

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 августа 2010 года):

    08:50

    Планшетный компьютер Shogo работает под управлением ОС Angstrom Linux:

    08:29

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 августа 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 августа 2010 года):

    08:00

    Фото дня: 3D-карта GeForce GTS 450 :

    08:002

    Аналитики iSuppli разглядели признаки второго пришествия HHD: В ближайшие лет пять SSD не смогут конкурировать с HDD, создавая уникальную возможность для HHD

    07:003

    Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX оснащен графическим адаптером ATI Mobility Radeon HD550v :

    06:00

    Альфа-версия Firefox Mobile 2.0 для Android и Nokia N900: Альфа-версия Firefox Mobile 2.0 для Android и Nokia N900

    01:50

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