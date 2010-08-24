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    24 августа 2010

    Xslimmer 1.7.9 — утилита для уменьшения размера приложений Mac OS X:

    23:56

    Typinator 4.1 для Mac — утилита для быстрого ввода повторяющегося текста:

    23:35

    Модули памяти Kingston Technology HyperX разогнали до 3068 МГц:

    23:20

    Tidy Up 2.2.5 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    22:25

    Нетбук Lenovo S10-3 на двухъядерном процессоре Intel Atom N550 уже можно заказать:

    20:51

    Intel обещает обойти ARM по энергопотреблению процессоров:

    20:142

    Freescale представила первые процессоры QorIQ уровня P1 и P2, в которых применена модель DPAA:

    19:59

    Специалисты Intel и Nokia попытаются скрестить телефонию и голографию: Intel и Nokia создали первую совместную исследовательскую лабораторию

    19:20

    В конце года ASUS и Acer поборются за покупателей «люксовых» нетбуков :

    18:531

    Крупнейший тайваньский производитель ЖК-панелей повторно подает в суд на Sony:

    18:32

    1Password 3.3.1 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    18:31

    В Canon создан первый в мире датчик изображения типа CMOS формата APS-H разрешением 120 Мп:

    17:475

    DVDRemaster Pro — видеоконвертор для Mac:

    17:06

    Еще одно свидетельство появления фронтальной камеры в следующем iPod touch:

    16:431

    Intel дала формальный старт продажам нетбуков на двухъядерном процессоре Atom N550: Нетбуки на новом процессоре выпускают Acer, ASUS, Fujitsu, Lenovo, LG, Samsung, MSI, Toshiba и другие компании

    15:28

    Apple запатентовала настольный ПК с сенсорным экраном:

    15:074

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.95:

    15:05

    Системная плата ASRock X58 Extreme6 представлена официально:

    14:48

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.5.1:

    14:40

    Глава Acer оценил рост общемирового спроса на планшеты в ближайшие годы: За два-три года рынок планшетов вырастет до 50 млн устройств

    14:29

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.30 Build 819:

    14:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.0.2:

    13:50

    Samsung уходит в отрыв на рынке DRAM:

    13:34

    Кодеки: x264 Video Codec r1698:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.5.0.1 Final:

    13:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.7.0 Build 21333:

    12:35

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.8.2426:

    12:10

    Процессор Freescale i.MX51 стал основой нового поколения электронных книг Hanvon eReader:

    12:00

    Что будет выпускать совместное предприятие LG Display и Compal?: LG Display договаривается с Compal о создании совместного предприятия

    11:46

    Настройщики: Game Accelerator v.10.2:

    11:45

    Пик продаж системных плат во второй половине года придется на сентябрь:

    11:28

    Антивирусы: ClamWin v.0.96.2.1:

    11:20

    Продажи SSD Samsung 470 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с начались без официального анонса :

    11:075

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.08.23:

    10:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.15:

    10:30

    Flickery 1.9.1.5 для Mac — обновление клиента flickr.com:

    10:25

    Основой звуковой карты ASUS Xonar DG стал процессор C-Media CMI8786:

    10:21

    Утилиты: ProduKey v.1.45:

    10:05

    Объем обновленных хранилищ Buffalo DriveStation достигает 8 ТБ:

    09:44

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.1009:

    09:40

    MacCuff mini поможет закрепить Mac mini на мониторе:

    09:16

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.1:

    09:15

    Миниатюрный внешний винчестер Apacer AC203 оборудован кнопкой резервного копирования:

    09:10

    Диагностика: Speccy v.1.04.173:

    08:50

    Фоторамка KODAK PULSE выросла в полтора раза:

    08:30

    Диагностика: PC Wizard 2010 v.1.95:

    08:25

    MacFamilyTree 6.0.2 получил поддержку Aperture:

    08:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 августа):

    08:00

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