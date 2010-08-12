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    12 августа 2010

    Новая модель Apple TV может получить другое название:

    23:183

    Drive Genius 3.0.2 для Mac — новая версия утилиты для обслуживания дисков:

    22:55

    SSD Micron RealSSD P300: корпоративные накопители с памятью типа SLC: По сравнению с магнитными дискетами прогресс неоспорим

    22:554

    Apple выпустила обновления iOS:

    21:55

    Шестиядерный процессор AMD Phenom II X6 1075T Black Edition замечен в продаже:

    20:404

    Корпус Lian Li PC-V354 — компактный, но вместительный:

    17:392

    Док-станция DynaVivid предоставит в распоряжение ноутбука Acer Ferrari One мощную графику и дополнительные порты USB:

    15:28

    Словарь ABBYY Lingvo — теперь и для Mac!:

    15:221

    Logitech: беспроводной комплект в корпусе обтекаемой формы:

    15:171

    Разновидностей процессоров Sandy Bridge будет больше, чем ожидалось:

    14:325

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.7.0:

    14:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.8:

    13:50

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3140:

    13:25

    Редакторы: RJ TextEd v.6.60:

    13:00

    Толщина Full HD монитора Acer S222HQL составляет всего 12,9 мм:

    12:463

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 108:

    12:35

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.71:

    12:10

    VXL Instruments превратила ноутбуки Lenovo в тонкие клиенты:

    11:582

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.8.1.2:

    11:45

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.1.82.76:

    11:20

    Монитор I-O Data MF271XBR: 27 дюймов и Full HD:

    11:182

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.3:

    10:55

    PhotoFast G-Monster X Drive превращает жесткие диски, SSD и карты стандарта CompactFlash во внешние накопители:

    10:46

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    10:30

    Драйверы для камер Suyin:

    10:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 августа):

    09:15

    Обновление компонентов продуктов Dr.Web 6.0 для Windows:

    08:50

    Check Point и Ponemon: важно осознавать угрозы Web 2.0:

    08:251

    «КОРУС Консалтинг» получил «добро» от «Роскомнадзора»:

    08:00

    Ярко-зелёные наушники Razer Orca подойдут как для игр, так и для музыки:

    08:002

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