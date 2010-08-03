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    3 августа 2010

    Подставка Cooler Master NotePal U3 поможет охладить пыл производительного ноутбука:

    22:001

    GlacialTech готовит к выпуску процессорный кулер Siberia:

    20:35

    Производители ПК скептически относятся к планшетам на платформе Atom:

    19:312

    Gigabyte: функция On/Off Charge хорошо работает и с iPhone 4:

    17:37

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.82:

    16:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.2 Build 2596:

    15:55

    Ноутбуки на гибридных процессорах AMD Ontario появятся в первом квартале следующего года:

    15:541

    Easy Excel Recovery 1.3: восстановление испорченных таблиц Excel:

    15:36

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.7.2316:

    15:30

    Smartbook AG представила планшет Surfer под управлением ОС Android:

    15:081

    Настройщики: Fresh UI v.8.61:

    15:051

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.08.01):

    14:40

    Zotac оснастит карту на базе GeForce GTX 460 видеопамятью обьемом 2 ГБ?:

    14:30

    Запись: Burrrn v.1.14 Beta 2:

    14:15

    Mouse Computer оснастила ноутбуки серии NEXTGEAR-NOTE i930 Series дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX480M:

    13:51

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.51:

    13:50

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.6.2:

    13:251

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.08.02:

    13:00

    В онлайн-эфире – штатный футуролог Cisco:

    12:37

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 03/08/2010:

    12:35

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 03\08\2010:

    12:10

    iXBT TV: Пресс-конференция и демонстрация российского суперкомпьютера СКИФ Аврора ЮУрГУ:

    12:003

    Запись: BurnAware v.3.02:

    11:45

    Dell готовит к выпуску монитор UltraSharp U3011 на панели типа IPS:

    11:261

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1001:

    11:20

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.7.0:

    10:55

    Планшетный компьютер Research In Motion, возможно, появится в ноябре:

    10:361

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0f:

    10:30

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    10:051

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    09:40

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 августа):

    08:25

    Обновление почтового монитора в продуктах Dr.Web 6.0:

    08:00

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