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    5 августа 2010

    MasterPad — планшет на платформе Intel Atom под управлением Windows 7:

    20:592

    Apple выпустит 7-дюймовый iPad и новый iPhone в течение полугода?:

    20:102

    Игровая мышь CM Storm Inferno будет представлена геймерам на Quakecon 2010:

    19:50

    HP готовит нетбук Mini 5103:

    19:293

    ThinkCentre M70e и A70 — недорогие настольные ПК для бизнес-пользователей:

    18:24

    Ноутбуки Mouse Computer m-Book G Series — дорого и мощно:

    17:39

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.59:

    15:55

    Файловые обменники: BitComet 2010-08-04:

    15:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.51:

    15:05

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.4:

    14:40

    Apple обновила Server Admin Tools:

    14:34

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.6:

    14:15

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 3.3:

    14:14

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1690:

    13:501

    Samsung оснастила фотокамеру PL90 выдвижным разъемом USB:

    13:31

    Утилиты: Parted Magic v.5.2:

    13:25

    Утилиты: Foxit Reader v.4.1.0726:

    13:00

    Transcend предлагает использовать ExpressCard для оснащения ноутбуков портами интерфейса USB 3.0:

    12:35

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.185:

    12:35

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 162:

    12:10

    Motorola также планирует включиться в «гонку планшетов»:

    11:48

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.50:

    11:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2216 Beta:

    11:201

    Gateway NV5 — ноутбуки для активных участников социальных сетей:

    10:593

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.510:

    10:551

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.7:

    10:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.88:

    10:05

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.03.00:

    09:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicron модели JMB38X:

    08:50

    Leadtek анонсировала 3D-карту WinFast GTX 460 1024MB Overclocked:

    08:34

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicron модели JMB36XX:

    08:25

    Серия блоков питания NZXT HALE90 содержит модели мощностью до 1 кВт:

    08:032

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 августа):

    08:00

    Основой ноутбука MSI CR410 послужила мобильная платформа AMD Danube:

    07:44

    Softline анонсирует новые версии корпоративного портала DeskWork:

    07:36

    BitDefender: утечка паролей для входа в социальные сети дает доступ к электронной почте пользователей:

    04:00

    Выпуск обновленного дистрибутива Dr.Web Enterprise Suite 5.0 :

    03:00

    eToken защищает работу с цифровыми подписями в системе DiState:

    02:00

    AKVIS Retoucher v.4.0: ретушь фотографий:

    01:45

    Доктор Веб: жаркий вирусный июль 2010 года:

    01:00

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