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    13 августа 2010

    Sony готовит обновление модельного ряда своих электронных книг:

    23:223

    Глава ASUS рассказал о стоимости планшетов Eee Pad:

    21:542

    Российская система «АвтоТрекер» готовится выйти на зарубежные рынки:

    20:54

    Cisco подводит итоги 2010 финансового года:

    20:02

    Apple обновила QuickTime для Windows и отрегулировала яркость дисплея новых iMac:

    19:18

    ESET: статистика вредоносного ПО в июле:

    19:171

    В преддверии IFA 2010: фото финальной версии планшета MSI WindPad 100 и уточненные характеристики:

    19:136

    К концу года Qualcomm начнет поставки двухъядерных SoC Snapdragon QSD8672 с частотой 1,5 ГГц:

    18:49

    Quato Intelli Proof 242 — монитор для профессионалов на основе панели типа IPS за 2000 евро:

    15:552

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.34:

    15:40

    Утилиты: Aston v.2.0.3:

    15:15

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.3 (Updated):

    14:50

    Wortmann Terra Mobile 1746: 17 дюймов и Intel Calpella:

    14:461

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.4:

    14:25

    iXBT TV: Обзор фотоаппарата LUMIX G2 с поворотным сенсорным экраном :

    14:00

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.10.0.0:

    14:00

    Запись: FinalBurner Free v.2.23.0.233:

    13:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:10

    Общение в сети: AIM v.7.4 Beta 1:

    12:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.4.0:

    12:20

    Файловые обменники: BitComet 2010-08-12:

    11:55

    Armor X10gx — защищенный планшет с двухъядерным процессором Intel:

    11:46

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.53:

    11:201

    Планшет Axon Logic получил поддержку технологии EFI:

    11:002

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 164:

    10:55

    Настройщики: Fresh UI v.8.62:

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2225 Beta:

    10:05

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1025:

    09:40

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicron модели JMC25x/JMC26x:

    09:15

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    08:25

    Выпущен обновленный брандмауэр Dr.Web:

    08:00

    Paragon Software: приложение «Гидрометцентр» для мобильных устройств:

    06:30

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