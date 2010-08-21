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    21 августа 2010

    WhatRoute 1.9.1 для Mac — утилита для диагностики подключения к Интернету :

    23:18

    Apple выпустила вторую бета-версию Mac OS X 10.6.5:

    22:45

    AirRadar 1.3.2 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    22:20

    G Data Software: девушки пренебрегают защитой своих ПК:

    18:06

    AMD убирает из будущих процессоров поддержку набора команд 3DNow! :

    14:558

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.1.1:

    12:10

    Ноутбук Fujitsu LifeBook SH530 на платформе Intel Calpella весит менее двух килограммов:

    11:56

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.98:

    11:45

    Первые изображения двух новых электронных книг Sony:

    11:384

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.6.0:

    11:20

    Мультимедиа: Replay Music v.3.98:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.08.20):

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.92.3.5:

    10:05

    Настройщики: TCP Optimizer v.3.03:

    09:40

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:15

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    08:50

    Разгон: Turbo Boost Technology Monitor v.1.04:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    08:00

    Объектив AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR: универсал для полнокадровых камер:

    08:00

    Canon приурочила выпуск цифровой камеры IXUS 1000 HS к юбилею линейки IXUS:

    00:03

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