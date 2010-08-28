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    28 августа 2010

    Будущий iPod nano может сохранить совместимость с имеющимися аксессуарами:

    19:112

    Пол Аллен подает в суд на Apple, Google и другие компании:

    19:113

    Алюминиевые, «крохотные» HDD LaCie Rikiki Go подросли до 1 ТБ:

    17:30

    CleanApp 3.4.1 — деинсталлятор приложений Mac OS X :

    17:09

    Новые 3D-карты семейства GeForce 400 «засветились» в драйвере NVIDIA версии 259.47:

    16:35

    PowerColor модифицирует 3D-карту Radeon HD 5830, чтобы сделать ее привлекательнее:

    15:35

    Apple выпустила третью бета-версию Mac OS X 10.6.5:

    14:58

    Утилиты: GoodSync v.8.3.2.2:

    14:40

    У процессорной системы охлаждения Thermaltake Jing — два больших, зеленых вентилятора:

    14:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.1.2:

    14:15

    Canon представила «легкий и компактный» телеобъектив EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM:

    14:122

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.42.1000:

    13:50

    Утилиты: AceMoney v.4.4:

    13:25

    Дороги Apple и ее партнера по разработке планшетов разошлись:

    13:17

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.7.21:

    13:00

    Начались поставки объективов SIGMA 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM в варианте для камер Nikon:

    12:571

    Samsung может обойти Intel и стать крупнейшим производителем полупроводниковых изделий:

    12:43

    Утилиты: Weather Watcher Live v.7.0.27:

    12:35

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.4 Build 21515:

    12:10

    Прием заказов на планшет ExoPC Slate начнется на следующей неделе:

    11:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest for Linux v.3.0 Build 1000:

    11:45

    Обновление прошивки для HDTV-медиаплееров PopCorn Hour C200:

    11:20

    Объективы Voigtländer станут доступны владельцам камер системы Micro Four Thirds: COSINA решила поддержать стандарт Micro Four Thirds System

    11:20

    Обновление драйверов для HD Audio Sigmatel:

    10:55

    Новая версия драйверов для IEEE 1394-контроллеров JMicron:

    10:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.8:

    10:05

    Intel корректирует прогноз на третий квартал в сторону понижения:

    10:00

    Разгон: AI Suite II v.1.00.27:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 августа):

    09:15

    Sharp оснастит электронную книгу объемным экраном?:

    09:00

    Графика: AnonymusViewer v.1.0.3:

    08:50

    Выпущены новые версии Kaspersky Internet Security 2011 и Антивирус Касперского 2011:

    08:25

    Назначен самый крупный штраф в истории за утерю персональных данных клиентов:

    08:00

    Ассортимент Canon пополнили объективы EF 300mm f/2.8L IS II USM и EF 400mm f/2.8L IS II USM:

    08:002

    Объем карточки формата microSDHC, выпущенной компанией Team, равен 32 ГБ:

    07:00

    Easy ZIP Recovery 1.0 — для повреждённых ZIP-архивов:

    02:37

    Canon предлагает взглянуть на мир под другим углом — фишай-зум EF 8-15mm f/4L Fisheye USM:

    00:052

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