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    9 августа 2010

    Transmission 2.04 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    23:47

    Apple предложила видеокарту ATI Radeon HD 5870 для Mac Pro из прошлого модельного ряда:

    21:15

    Творческий компьютерный фестиваль Chaos Constructions’2010:

    17:344

    Утилиты: Process Hacker v.2.2:

    15:30

    Архиваторы: ExtractNow v.4.47:

    15:05

    Eros — мощный китайский планшет с опциональной графикой NVIDIA Ion 2:

    14:412

    Сила тока на портах USB системных плат Gigabyte GA-D425TUD и GA-D525TUD увеличена втрое:

    14:40

    Медиаплееры: AIMP v.2.61 Build 583:

    14:40

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.41.1000:

    14:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.6.2.83:

    13:50

    Elecom скрестила USB-концентратор и сетевой фильтр:

    13:352

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.9.0.4:

    13:25

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 21002 Beta:

    13:00

    Logitech G700, G930 и G510: полная экипировка компьютерного игрока:

    12:482

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.5:

    12:35

    Мониторинг серверов: NetGong v.7.2 Build 808:

    12:10

    Canon X MARK I MOUSE – мышь-калькулятор:

    11:523

    Интернет и сети: NetInfo v.7.2 Build 808:

    11:45

    Настройщики: NiBiTor v.5.7:

    11:20

    Warpia Easy Dock – беспроводная док-станция с возможностью трансляции видео высокой четкости:

    11:04

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    10:55

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:30

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    10:05

    Обновление прошивки для USB3-контроллеров Nec:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 августа):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 2 по 8 августа 2010 года):

    08:50

    Wortmann Magic 222 Greenline — недорогой и экономичный ЖК-монитор для дома и офиса:

    08:39

    Все драйверы прошедшей недели (с 2 по 8 августа 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 2 по 8 августа 2010 года):

    08:00

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