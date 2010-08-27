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    27 августа 2010

    Изображения чехлов для iPod nano говорят о радикально новой внешности будущей модели плеера:

    23:39

    Noiseblocker добавляет уплотнители в корпусные вентиляторы серии MultiFrame:

    19:25

    MacPilot — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    18:45

    В новой модели Apple TV может быть использован ARM-процессор и iOS:

    18:38

    VisionTek встроила в беспроводную клавиатуру сенсорную панель и лазерную указку:

    18:05

    Камера Nikon D7000, которая сменит D90, будет представлена 15 сентября:

    17:401

    Canon покажет на Photokina объективы EF 500mm F/4L IS II USM и EF 600mm F/4L IS II USM:

    17:18

    A Better Finder Rename 8.65 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    16:35

    Пакет Apple iWork получил возможность экспорта в ePub:

    15:29

    Аналитики полагают, что Apple продолжит доминировать на рынке планшетов:

    15:07

    В разработке ноутбуков ASUS N53 и N73 принимали участие специалисты Bang & Olufsen :

    14:45

    Dr.Web для Android - официальный старт:

    14:152

    iPod nano может лишиться колеса прокрутки, а линейка iPod touch — разделиться на две модели :

    14:001

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.30:

    13:50

    Телеконверторы Canon Extender EF 1.4x III и Extender EF 2x III ориентированы на профессионалов:

    13:30

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 111:

    13:25

    Всплыли тактовые частоты, дата выпуска и другие подробности GeForce GTS 450:

    13:202

    Apple выпустила обновление микропрограммы последних моделей MacBook Pro:

    13:06

    Общение в сети: AIM v.7.4.2.22 Beta 1:

    13:00

    Моноблочному ПК SkinnyBytes PoE-185 Elite не нужна розетка:

    12:537

    Pegatron покупает китайского производителя компонентов для ПК за 220 млн долларов:

    12:381

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.7.20:

    12:35

    Утилиты: Parted Magic v.5.4:

    12:10

    Представлена зеркальная камера Canon EOS 60D:

    12:0117

    Утилиты: doPDF v.7.1.343:

    11:45

    Утилиты: novaPDF v.7.1 Build 343:

    11:20

    Следующее поколение процессоров Godson будет выпускаться по нормам 28 нм:

    11:18

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    10:55

    Шестидюймовая электронная книжка WEXLER.BOOK E6001 оснащена FM-тюнером:

    10:39

    Настройщики: DSL Speed v.6.5:

    10:30

    LG собирается начать выпуск и цветной 10-дюймовой и гибкой 19-дюймовой «электронной бумаги»:

    10:28

    Официальный видеоролик рассказал, какими функциями будет обладать планшет Samsung Galaxy Pad:

    10:05

    Мультимедиа: Reaper v.3.661:

    10:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.2:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2239 Beta:

    09:15

    Каким будет нетбук Acer с операционной системой Chrome OS?:

    09:002

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:50

    Покупатели видеокарт Sparkle смогут бесплатно поиграть в StarCraft II — но только семь часов:

    08:454

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 августа):

    08:25

    Aladdin сертифицировался под «Панцирь»:

    08:00

    Samsung оснащает мониторы серий 90 и 30 тюнерами HDTV:

    08:002

    Факс-модем USRobotics USR5638 выполнен в виде низкопрофильной карты PCI Express :

    07:001

    Анонс Mandriva 2010 Spring Powerpack:

    00:48

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