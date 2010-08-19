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    19 августа 2010

    CopyPaste Pro 2.3 — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    23:56

    В Европе начинаются продажи нетбука Dell Inspiron Mini 1018, оснащенного памятью DDR3:

    23:53

    Valve: новые видеодрайверы Snow Leopard обеспечили рост производительности игр до 120%:

    23:45

    SoloPRO — самый быстрый среди защищенных внешних накопителей ioSafe :

    23:101

    Toshiba делает ставку в повышении плотности магнитной записи на профилирование носителя:

    21:56

    Nikon D3100: съемка видео высокой четкости в зеркальной камере начального уровня:

    20:58

    Coolpix S1100pj: второе поколение фотокамеры Nikon со встроенным проектором:

    18:43

    Intel покупает производителя антивирусного ПО за 7,68 миллиарда долларов:

    18:25

    Квартал был успешным для производителей CPU, доля Intel чуть-чуть сократилась, AMD — выросла: Поставки процессоров выросли как в количественном, так и в денежном выражении

    17:52

    Freescale использует архитектуру Power Architecture в новых недорогих процессорах:

    17:30

    Обновление Навител 3.5.0.1057 для Android-смартфонов:

    17:28

    Компактные хранилища Infortrend EonStor DS рассчитаны на HDD типоразмера 2,5 дюйма:

    17:02

    Первый блок питания FSP Group, соответствующий стандарту 80PLUS Platinum: FSP 450-60PTM:

    17:00

    Анонс наушников-вкладышей Panasonic HJE180:

    16:37

    Fujifilm FinePix REAL 3D W3 — первая в мире камера с поддержкой стереоскопического фото и видео:

    16:362

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.9:

    15:05

    Модули памяти KINGMAX HERCULES DDR3 2200 с «невидимыми радиаторами»:

    14:47

    AMD снизила цены на 19 процессоров:

    14:46

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.6:

    14:40

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.10.0.4:

    14:15

    Samsung оснащает внешние винчестеры S2 Portable интерфейсом USB 3.0:

    14:10

    Toshiba представила универсальную стыковочную станцию Dynadock W20:

    13:56

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.21.1:

    13:50

    BlackWidow и BlackWidow Ultimate: первые механические клавиатуры Razer:

    13:32

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.3:

    13:25

    Рынок электронных учебников сформируется через два-три года, считают в E Ink:

    13:00

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.4.1:

    13:00

    Things 1.3.5 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    12:54

    A-Data C008 — флэш-диск с выдвижным разъемом USB:

    12:38

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0.7:

    12:35

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.8:

    12:10

    Моноблочные ПК ASUS ET2400: подробности:

    11:54

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.6.884:

    11:45

    Microsoft рассказала о совместимости Office for Mac 2011:

    11:27

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2010 v.2.3.1:

    11:20

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.8:

    10:55

    Google, HTC и Verizon Wireless работают над планшетом под управлением ОС Chrome:

    10:372

    Alarm Clock Pro 9.3.1 — настраиваемый таймер для Mac:

    10:36

    Графика: Inkscape v.0.48-0-1:

    10:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.5.0818:

    10:05

    Apple тестирует сплавы Liquidmetal уже несколько лет:

    09:533

    Антивирусы: ClamWin v.0.96.2:

    09:40

    NeoOffice 3.1.1 Patch 2 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X:

    09:18

    Графика: Picasa v.3.8 Build 115.45:

    09:15

    Intel и Micron освоили выпуск 3-битной флэш-памяти типа NAND по нормам 25 нм:

    09:04

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1017:

    08:50

    Системная плата ASRock X58 Extreme6 имеет по шесть портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с:

    08:283

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicron моделей JMC25x/JMC26x:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    08:00

    Модули ioMemory нового поколения позволили Fusion-io увеличить объем SSD до 1,28 ТБ:

    07:00

    eToken пришел в ИСПДн 1 класса:

    01:00

    Клиентам Panda запустила линейку продуктов 2011 в России:

    00:00

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