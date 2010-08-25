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    25 августа 2010

    Silicon Power выпустила карту SDHC Class 10 объемом 32 ГБ:

    22:17

    DSLR-A580 — первая зеркальная камера Sony с поддержкой Full HD:

    21:25

    OnyX 2.1.7 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    20:33

    GraphicConverter X 6.7.4 — графический редактор для Mac:

    19:20

    Специалисты Molex создали сверхкомпактный разъем для карт памяти microSD: Разъем высотой 1,28 мм оптимизирован для применения в мобильных устройствах

    19:10

    VLC Media Player 1.1.3 — новая версия медиаплеера:

    18:39

    Модели 500, 350, 200, 500vi и 200vi пополнили семейство наушников Ultimate Ears :

    18:31

    Что помогло OCZ Technology отказаться от 70% дохода от поставок модулей памяти?:

    17:59

    Новая версия дефрагментатора для Mac OS X — iDefrag 2.0.5:

    17:09

    У PowerColor готов переходник для систем с поддержкой Eyefinity, упрощающий подключение мониторов: Адаптер обеспечивает подключение к разъему DisplayPort кабеля с разъемом DVI

    16:56

    Security Update 2010-005 устраняет уязвимости в Mac OS X Leopard и Snow Leopard:

    15:53

    10-дюймовые нетбуки ASUS Eee PC 1001PXD и 1015PDG «засветились» на сайте Energy Star:

    15:29

    Пропускная способность «облачного хранилища» Coraid EtherDrive SRX4200 достигает 1800 МБ/с: Производитель ориентирует SAN высокой плотности на применение в «облачных вычислениях»

    15:16

    Gigabyte готовит 3D-карту Radeon HD 5770 с пассивным охлаждением:

    14:55

    Вспышка Metz mecablitz 50 AF-1 digital — новое поколение успешной модели:

    14:42

    Samsung Electronics уходит с рынка «электронной бумаги» — затраты слишком высоки:

    13:373

    Опубликованы снимки серийного экземпляра 3D-карты XFX Radeon HD 5970 Black Edition 4 GB:

    13:15

    Графика: Image Tuner v.1.3:

    13:00

    Материнская плата Biostar A880G+ для процессоров AMD обеспечена фирменными средствами разгона встроенной графики:

    12:55

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 111:

    12:35

    OCZ Technology объявляет о «стратегической оптимизации» бизнеса — что попало под нож?: Успех в области SSD позволят сосредоточиться на выпуске высокопроизводительных модулей DRAM

    12:21

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 7 v.7.15:

    12:10

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.6:

    11:45

    MEMSIC VG800 — вертикальный гироскоп, в котором применена технология MEMS:

    11:35

    Мультимедиа: Soundbase 2010.08.24:

    11:20

    Прототип планшета Stamp стоимостью $50 показан в работе:

    11:063

    Мультимедиа: Fresh View v.8.02:

    10:55

    Продажи серверов за три месяца выросли на 11,0%, подсчитали в IDC:

    10:49

    Перпендикулярная MRAM кое в чем сможет поспорить с флэш-памятью:

    10:32

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.7:

    10:30

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.5:

    10:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2010 v.2.0.0.970:

    09:40

    «Интернет из розетки» по версии Western Digital. WD Livewire Powerline AV Network Kit:

    09:302

    Софт для сотовых: HTC Sync v.3.0.5422:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1018:

    08:50

    Iomega пообещала перевести внешние жесткие диски eGo Portable на интерфейс USB 3.0 без изменения цены:

    08:49

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.58:

    08:25

    GIGABYTE оснастила нетбук T1005M процессором Atom N550 и поворотным дисплеем:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    08:00

    В семействе OWC Mercury Extreme Pro появился SSD стоимостью $100 :

    08:003

    Rambus подает в суд, надеясь на пересмотр итогов спора с IBM:

    07:302

    MSI выпустит планшет с Windows 7 после выхода Intel Oak Trail:

    07:00

    Компактная мышь Impulse 455 Nano — беспроводная спутница нетбука:

    06:00

    AMD открыла новый этап развития архитектуры x86, представив ядра Bobcat и Bulldozer:

    04:001

    Обновление файлового монитора в Dr.Web 5.0 для Windows, Dr.Web AV-Desk 5.0 и Dr.Web ES 5.0:

    01:15

    «Шнейдер Электрик»: новое ПО для проектирования систем энергоснабжения:

    00:50

    Фильтрация Интернета для провайдеров с GateWall DNS Filter:

    00:25

    Шифрование данных вместе с Cryptic Disk v.3.0:

    00:00

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