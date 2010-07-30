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    30 июля 2010

    Dynaudio и MSI продолжают сотрудничество — игровые ноутбуки GX660 и GX660R:

    21:304

    Самостоятельная установка SSD в новый iMac — дело непростое:

    21:163

    Thermaltake избавит владельцев ноутбуков от неудобств при транспортировке:

    19:10

    ASUS Eee PC 1015PD – нетбук с USB 3.0 и Bluetooth 3.0:

    15:363

    Редакторы: WinHex v.15.7:

    13:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.8.2:

    13:25

    PowerColor разработала однослотовую версию DX11-карты Radeon HD 5770:

    13:182

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.2:

    13:00

    Утилиты: PicPick v.2.3.3:

    12:35

    Стоимость смартбука Augen GENBOOK 74 составляет всего $99:

    12:203

    Эмуляторы: MAME v.0.139:

    12:102

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.4:

    11:45

    Новая беспроводная мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000v2 поступила в продажу:

    11:256

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.472.11 Beta:

    11:20

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.83:

    10:55

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.257.41 для мобильной графики NVIDIA:

    10:301

    Новые драйверы для Wireless-контроллеров Ralink:

    10:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    09:15

    Выпуск обновленного Dr.Web для IBM Lotus Domino для Windows:

    08:50

    ASUS EeeBox EB1501P – неттоп с графикой NVIDIA Ion 2, двухъядерным процессором Intel Atom D525 и USB 3.0:

    08:412

    Wincor Nixdorf расторгает партнерское соглашение с ЗАО «НПП Дельта-Системы»:

    08:25

    ESET: у червя Stuxnet появились преемники :

    08:00

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