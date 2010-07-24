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    24 июля 2010

    Livescribe выпускает новую модель «электронной ручки» — Echo:

    21:50

    В камере Fujifilm FinePix Z800EXR применена двойная система автофокусировки:

    20:43

    Технологии Paragon Software на службе Iomega :

    13:50

    Антивирусы Outpost обновлены для защиты Windows от эксплойта .LNK:

    13:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.33:

    12:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.7:

    12:10

    Кодеки: x264 Video Codec r1683:

    11:45

    Интернет и сети: TCPView v.3.0:

    11:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.7.00:

    10:55

    Утилиты: Process Hacker v.2.1:

    10:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.6.845:

    10:05

    Western Digital перехватила первенство у Seagate Technology, свидетельствуют итоги квартала:

    09:55

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.5.5801/5802:

    09:40

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.31:

    09:15

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июля):

    08:00

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