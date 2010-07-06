  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 июля 2010

    Новые гарнитуры Logitech:

    19:37

    Samsung обновила ноутбуки серии R40 и анонсировала лэптоп R530-11:

    18:34

    Японская компания Jim King разработала цифровую визитницу:

    17:36

    Кодеки: x264 Video Codec r1666:

    17:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.07.05):

    17:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.13 Build 4665:

    16:45

    Pioneer Computers представила два планшета на платформе Intel Atom:

    16:44

    Zdisk 2.10 поддерживает Windows 7:

    16:43

    Intel предупредила партнеров о прекращении выпуска Atom 330 и еще нескольких процессоров:

    16:21

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.72:

    16:20

    Серия ноутбуков Onkyo с двумя экранами пополнилась новой моделью:

    16:00

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:55

    Настройщики: PCMedik v.6.7.5.2010:

    15:30

    Настройщики: PCBoost v.4.7.5.2010:

    15:05

    Настройщики: Throttle v.6.7.5.2010:

    14:40

    Настройщики: SuperRam v.6.7.5.2010:

    14:15

    Настройщики: GameGain v.2.7.5.2010:

    13:50

    Графика: GIMP Portable v.2.6.9:

    13:25

    Редакторы: RJ TextEd v.6.51:

    13:00

    Графика: TwistedBrush v.17.11:

    12:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.07.05:

    12:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.7.1:

    11:45

    Электронные книги Sony тоже подешевели: Pocket Edition теперь стоит $150:

    11:30

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.46:

    11:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 05/07/2010:

    10:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 05\07\2010:

    10:30

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.7:

    10:05

    Названа цена и срок начала поставок полнокадрового сверхширокоугольного объектива Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX:

    10:00

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.24:

    09:40

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.7.3:

    09:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.82:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июля):

    08:00

    ICY DOCK MB668U3-1SB: компактный корпус для внешних накопителей получил интерфейс USB 3.0:

    08:00

    Mach Xtreme Technology удваивает объем наборов модулей памяти DDR3 ARMORX:

    07:00

    SearchInform AlertCenter 2.1: новые возможности поиска:

    02:38

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018