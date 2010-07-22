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    22 июля 2010

    Nokia: падение прибыли на 40%:

    21:37

    «Бамбуковые» ноутбуки ASUS Bamboo U33 и U53 добрались до Европы:

    21:22

    Компактная камера DMC-FX700 поддерживает видеосъемку в формате Full HD:

    21:04

    iAlertU — невидимый фотограф похитителей MacBook:

    18:36

    В ближайшие дни Apple может выпустить настольный трекпад:

    17:21

    Корпусной вентилятор Sharkoon Silent Eagle типоразмера 140 мм создает шум не более 12,4 дБА:

    15:44

    Толщина универсального адаптера питания для ноутбуков Huntkey 90W Slim не превышает 1,6 см: Компактный адаптер с регулируемым напряжением и зарядкой от 5В USB разъема

    15:10

    Серию камер Fujifilm F возглавила модель F300EXR с гибридной системой автофокусировки:

    14:00

    В Art Text 2.3 для Mac появился встроенный редактор векторных объектов:

    13:33

    Срок переговоров между Intel и FTC продлен еще на две недели:

    13:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.4.0.0.33:

    12:35

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.41.1000:

    12:10

    Системы охлаждения GlacialTech Polaris 7010, 7110 и 7120 предназначены для процессоров Intel :

    11:56

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4702:

    11:45

    Lexar Media увеличивает объем USB-накопителя Echo SE до 128 ГБ:

    11:37

    Утилиты: IE PassView v.1.20:

    11:20

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.1:

    10:55

    Архиваторы: ExtractNow v.4.46:

    10:30

    Dell оснащает ноутбук 32 ГБ оперативной памяти:

    10:10

    Графика: PIXresizer v.2.0.4:

    10:05

    Spansion и Elpida вместе займутся разработкой флэш-памяти: Расширение сотрудничества включает разработку флэш-памяти типа NAND и NOR

    09:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.42:

    09:40

    OWC выпустила компактный адаптер eSATA для MacBook Pro:

    09:29

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.42:

    09:15

    Nimbus предлагает твердотельные хранилища объемом до 250 ТБ:

    09:10

    В Skype передумали брать деньги за звонки через 3G:

    08:52

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1046:

    08:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.43:

    08:25

    Corsair пополняет серию быстрых SSD Force моделями объемом 40, 80 и 160 ГБ:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июля):

    08:00

    Интересные факты из жизни Apple, Mac, iPhone, iPod и iPad в прошлом квартале:

    02:54

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