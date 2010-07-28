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    28 июля 2010

    В Apple Safari 5.0.1 появилась поддержка дополнений:

    23:41

    Новые iMac могут использовать связку HDD и SSD:

    21:001

    VLC Media Player 1.1.1 — новая версия медиаплеера:

    20:20

    Elpida разработала самый миниатюрный чип памяти LPDDR2 для мобильных устройств:

    20:15

    Apple Battery Charger — зарядное устройство для беспроводных аксессуаров Mac:

    19:58

    Корпус NZXT Phantom: просторный full tower в необычном исполнении:

    19:30

    Hannsbook SN10 – еще один типичный нетбук на платформе Intel Atom:

    14:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.8.0 Final:

    14:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.3.014.000:

    14:15

    Редакторы: AkelPad v.4.4.6:

    13:50

    Toshiba анонсировала две новые серии быстрых жестких дисков типоразмера 2,5 дюйма:

    13:38

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    13:25

    Медиаплееры: Miro v.3.0.3:

    13:00

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.07:

    12:35

    Micron анонсировала чипы памяти плотностью 2 Гбит для платформы Intel Oak Trail:

    12:25

    Офисные приложения: PrimoPDF v.5.1.0.2:

    12:10

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4400.17:

    11:45

    Interpad — немецкий планшет на платформе NVIDIA Tegra 2 под управлением ОС Android:

    11:371

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 871:

    11:20

    AOC анонсировала десять новых мониторов:

    10:58

    Настройщики: jv16 PowerTools 2010 v.2.0.0.963:

    10:55

    JEDEC утвердил стандарт памяти DDR3L SDRAM:

    10:35

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2209 Beta:

    10:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.56:

    10:05

    L80 Mini Laptop: стилизованный под Sony VAIO P нетбук выходит на международную арену:

    09:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    09:40

    AMD оснастит поддержкой USB 3.0 будущие мобильные платформы:

    09:34

    SearchInform анонсировала новую версию решения для борьбы с утечками данных по Skype:

    09:15

    Антивирусный Центр и eScan выходят на российский рынок:

    08:50

    Sparkle оснащает DX11-карты GeForce GTX 470 и GTX 465 кулером собственной разработки:

    08:30

    Выпущена бета-версия GateWall Antispam v.1.0:

    08:25

    Вышла новая версия Panda Cloud Office Protection:

    08:00

    Корпус Thermaltake V6 BlacX Edition имеет встроенную док-станцию для винчестера:

    07:40

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