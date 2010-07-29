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    29 июля 2010

    Samsung оснастила нетбук X125 модулем беспроводной связи Bluetooth 3.0:

    23:11

    Opera Mini - миллиард веб-страниц в сутки: Opera Mini - миллиард веб-страниц в сутки

    20:534

    MarsEdit 3.0.4 для Mac — обновление редактора для блогов:

    18:20

    Белый iPhone 4 задерживается из-за утечек света?:

    17:244

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.90:

    15:30

    AMD опередила NVIDIA по поставкам дискретных графических ускорителей:

    15:053

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.92.2.31:

    15:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:40

    Super Talent оснастила SSD UltraDrive MX разъемами SATA и USB:

    14:29

    Запись: FinalBurner Free v.2.23.0.193:

    14:15

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130723:

    13:50

    Резервное копирование: O&O DiskImage Professional Edition v.5.5.100:

    13:25

    Мировые поставки электронных книг во втором квартале не дотянули до прогнозных:

    13:18

    Rapid Weaver 4.4.2 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов:

    13:09

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 214:

    13:00

    Графика: SView5 v.3.09:

    12:35

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.84.7:

    12:10

    OnyX 2.1.6 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    12:05

    Panasonic HDC-SDT750 — первый любительский 3D-камкордер:

    11:574

    Samsung оснастила цифровую фотокамеру ST80 модулем беспроводной связи Wi-Fi:

    11:49

    Проблемы антенны iPhone 4 решают при помощи клейкой пленки, а Apple уже рассылает бесплатные футляры:

    11:462

    Утилиты: novaPDF v.7.1 Build 342:

    11:45

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 101:

    11:20

    Новая версия дефрагментатора для Mac OS X — iDefrag 2.0.3:

    11:14

    NVIDIA официально представила пять новых профессиональных видеоускорителей семейства Quadro:

    11:08

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.3.014.000:

    10:55

    Panasonic представляет первый в мире сменный 3D-объектив, предназначенный для камер LUMIX G Micro System:

    10:493

    Apple прекратила выпуск 24- и 30-дюймовых мониторов:

    10:391

    Samsung анонсировала два новых ультратонких ноутбука серии X:

    10:35

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.7:

    10:30

    FTP-клиенты: FlashFXP v.4.0 Preview Beta #1:

    10:05

    Apple выпустила вторую бета-версию iOS 4.1 для iPhone и iPod touch :

    10:02

    Процессор Intel Atom Z650 «засветился» в китайском планшете TESO LPAD:

    09:45

    Трекпады последних моделей ноутбуков Apple получили поддержку инерционной прокрутки:

    09:41

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.3.5:

    09:40

    Thermaltake Massive23 LX — подставка для ноутбука с 23-сантиметровым вентилятором:

    09:30

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.31:

    09:15

    Augen GenTouch78 — планшет под управлением ОС Android стоимостью $150:

    08:59

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.7:

    08:501

    Patriot дополняет линейку SSD Inferno моделями объёмом 60, 120 и 240 ГБ:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июля):

    08:25

    Mushkin оснащает радиаторами Ridgeback два набора модулей памяти DDR3-2000:

    08:10

    В НР завершены испытания ЦФТ-Платформа 2 МСА:

    08:00

    Бесплатный видеоконвертор Hamster Free Video Converter:

    01:47

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