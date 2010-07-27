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    27 июля 2010

    Apple выпустила 27-дюймовый монитор LED Cinema Display:

    23:283

    Intel осуществила прорыв в области кремниевой фотоники. Первый гибридный лазер.:

    21:303

    Apple представила двенадцатиядерные Mac Pro:

    20:29

    Magic Trackpad — настольный трекпад от Apple:

    19:42

    Новые iMac оснащены процессорами Core i3 и i5 и видеоадаптерами ATI:

    19:12

    Блоки питания GIGABYTE PoweRock:

    18:07

    Опубликованы спецификации OpenGL 4.1:

    15:00

    Материнская плата ASRock PV530 со встроенным процессором VIA составит конкуренцию Intel Atom:

    12:534

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.2 Build 1298 Beta:

    12:10

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.85.386:

    11:45

    LG начинает продажи нетбука X140:

    11:40

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.6.2284:

    11:20

    Мультимедиа: Fresh View v.8.00:

    10:55

    Выпустив материнскую плату M3A UCC, ASRock вдохнула новую жизнь в чипсет AMD 480X CrossFire:

    10:55

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 7 v.7.11:

    10:30

    Мировые поставки жестких дисков в третьем квартале окажутся ниже ожиданий:

    10:27

    Утилиты: RunScanner v.2.0.0.44:

    10:05

    Dell Inspiron M101z – нетбук на процессоре AMD Athlon II Neo со временем автономной работы 6,5 часов:

    09:59

    Чистильщики: CCleaner v.2.34:

    09:40

    Foremay начинает поставки самых емких в мире SSD объемом до двух терабайт:

    09:31

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.75:

    09:15

    Гибридные процессоры AMD Fusion для ноутбуков получат имя Zacate, выйдут в четвертом квартале:

    08:54

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 159:

    08:50

    Positive Technologies Inc. обвинила Apple, HP, Acer и еще 10 крупных компаний в нарушении патентов:

    08:292

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июля):

    08:00

    inCloud9 — новое «облако» для разработчиков от компании Dialogic:

    05:54

    Утечки информации в крупнейшей базе данных Европы:

    01:00

    Антивирусы: первая публичная бета-версия Dr.Web 6.0 для Android:

    00:30

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