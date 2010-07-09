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    9 июля 2010

    Процессор Atom N550 будет стоить $86 и станет причиной ухода линейки Celeron:

    20:00

    Почему производители нетбуков побаиваются использовать процессор Intel Atom N550?:

    17:24

    Mandriva 2010 Spring — новая версия Mandriva Linux :

    17:00

    Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition для защиты АРМ операциониста банка:

    15:48

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.7.2.125:

    14:40

    Конвертеры: VIDEOzilla v.3.1:

    14:15

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.55a:

    13:50

    Графика: WildBit Viewer v.5.8 Alpha 2.0:

    13:25

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.7:

    13:00

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 156:

    12:35

    Утилиты: AceMoney v.4.2:

    12:10

    Графика: GIMP v.2.6.10:

    11:45

    Nikon опережает Canon на японском рынке DSLR, Canon стремительно теряет рынок :

    11:34

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1683:

    11:20

    Объем трехканального набора модулей памяти G.Skill DDR3-2000 МГц равен 24 ГБ:

    10:58

    Редакторы: AkelPad v.4.4.5:

    10:55

    NEC пополнила Е-серию мониторов двумя новыми моделями с диагональю 46 и 55 дюймов:

    10:45

    Powerchip Technology планирует освоить выпуск флэш-памяти типа NAND по 20-нанометровой технологии:

    10:41

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.9.2:

    10:30

    Patriot Memory также начинает продажи карты памяти SDXC объемом 64 ГБ:

    10:18

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.80:

    10:05

    Снимки передней панели будущего iPod touch свидетельствуют о появлении фронтальной камеры:

    09:47

    Утилиты: True Launch Bar v.4.4.11 RC3:

    09:40

    ASRock P55 Extreme4 — материнская палата на чипсете Intel P55 с четырьмя портами SATA 6 Гбит/с:

    09:38

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1xb:

    09:15

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:50

    Acer анонсировала модельный ряд мониторов G5 Series:

    08:39

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июля):

    08:00

    Apple разрешила использовать вспышку iPhone 4 не по назначению:

    06:56

    All My Books 2.0: новая версия каталогизатора книг :

    06:48

    Fujitsu представляет ServerView Resource Orchestrator для настройки облачных сред:

    02:51

    Club 3D предлагает 3D-карту начального уровня с поддержкой технологии ATI Eyefinity:

    01:35

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