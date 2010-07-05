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    5 июля 2010

    Охлаждающая подставка для ноутбуков Enermax Aeolus N14 CP002N не требует питания от электросети:

    22:31

    Выпуск SSD Kingston с интерфейсом USB 3.0 откладывается?:

    21:50

    Немецкий интернет-провайдер 1&1 обзавелся собственным планшетом под управлением ОС Android:

    18:32

    Утилиты: PicPick v.2.3.1:

    18:00

    Toshiba оборудовала ноутбук dynabook Satellite AXW/90MW 3D-экраном:

    17:54

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.453.0 Beta:

    17:35

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.934:

    17:10

    До конца года на рынок будет поставлен 81 млн модемов, подключаемых по USB:

    16:49

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.27:

    16:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.4:

    16:20

    Запись: BurnAware v.3.0:

    15:55

    Toshiba и Intel разработали ученический Tablet PC:

    15:37

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.6.1:

    15:30

    Утилиты: AceMoney v.4.12:

    15:05

    SVTronics выпустит прототип планшета на платформе Texas Instruments Blaze:

    14:56

    Утилиты: GoodSync v.8.2.9.2:

    14:40

    Утилиты: Capture .NET v.10.8:

    14:15

    3D-карта GeForce GTX 460 замечена в продаже за неделю до премьеры:

    14:00

    Настройщики: Fresh UI v.8.59:

    13:50

    Lamborghini Digital Slim – ноутбук от сына легендарного автопромышленника:

    13:45

    Монитор NEC SpectraView Reference 271 — 27 дюймов IPS для профессионалов:

    13:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.58:

    13:25

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.68:

    13:00

    LG подтверждает планы выпуска планшета с ОС Android до конца года:

    12:53

    Планшет Witstech A81-E работает под управлением ОС Android 2.1 и Windows CE 6.0:

    12:402

    CD/DVD: Alcohol v.2.0.1.1820:

    12:35

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.2.0.5:

    12:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.27:

    11:45

    SMSC представила концентратор USB 2.0 для «внутреннего применения»:

    11:37

    ASUS K52DR на платформе AMD Vision скоро появится в Европе:

    11:32

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1015:

    11:20

    Тайваньские производители ноутбуков поддерживают стандартизацию блоков питания:

    11:07

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0528.1:

    10:55

    Двухдисковый внешний накопитель Thecus D0204 оснащен интерфейсом USB 3.0:

    10:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1023:

    10:30

    Внешний жесткий диск A-Data Nobility NH03 оснащен интерфейсом USB 3.0:

    10:27

    Настройщики: SetFSB v.2.3.147.112:

    10:05

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    Продажи универсальной процессорной системы охлаждения Scythe Ninja 3 стартуют в июле:

    09:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июля):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2010 года):

    08:50

    BatChmod — утилита для пакетного изменения прав доступа в Mac OS X:

    08:34

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2010 года):

    08:00

    iWork для iPhone уже на подходе:

    07:51

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