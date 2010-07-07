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    7 июля 2010

    Новые видеодрайверы свидетельствуют о возможности скорого обновления модельного ряда настольных компьютеров Apple :

    23:27

    PowerColor Vortex — система охлаждения «изменяемой толщины» для 3D-карт:

    21:08

    Asetek показала прототип моноблочного ПК с жидкостным охлаждением :

    20:29

    Выпущен первый в мире моноблочный ПК с 3D-дисплеем Full HD и поддержкой «мультитач»:

    18:45

    Словарь ABBYY Lingvo x3 Китайская версия: уже в продаже:

    17:18

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.95:

    15:55

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.7:

    15:30

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.3.4:

    15:05

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.94a:

    14:40

    Выполнение плана поставок системных плат на 2010 год — под угрозой:

    14:26

    Файловые обменники: DC++ v.0.770:

    14:15

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.44:

    13:50

    PowerColor предлагает подпирать тяжелые 3D-карты «домкратом»:

    13:45

    iXBT TV: Видеообзор Apacer PH250 - USB хаб с возможностью связи между ПК:

    13:30

    Безопасность: Ad-Aware v.8.3.0:

    13:25

    Утилиты: Unlocker v.1.9.0:

    13:001

    Новая версия ПО для систем видеонаблюдения TRASSIR 2.0.600:

    12:39

    Утилиты: doPDF v.7.1.341:

    12:35

    Металлический корпус USB-накопителя Silicon Power Touch 851 украшен классической клеткой:

    12:22

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 8:

    12:10

    MSI готовит к выпуску разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 460:

    12:00

    Мультимедиа: Soundbase 2010.07.05:

    11:45

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130717:

    11:20

    В этом квартале Intel выпустит процессор для мини-ПК Core i5-870S:

    11:12

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.4.4:

    10:55

    HDD подешевели на 10-20%:

    10:33

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.2 Build 2595:

    10:30

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.4:

    10:05

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.45:

    09:40

    Разгон: MSI Afterburner v.1.6.1:

    09:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.42:

    08:50

    Обновление ПО для сетевых накопителей Synology:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июля):

    08:00

    Dell оснащает рабочие станции Precision 3D-ускорителями ATI FirePro 3Dс поддержкой ATI Eyefinity: ATI FirePro: поддержка OpenGL 4.0, DirectX 11 и ATI Eyefinity — подключение до трех мониторов одновременно

    08:00

    AutoCAD 2011 можно протестировать в онлайн-режиме:

    06:50

    Вышел очередной релиз Cuneiform:

    02:07

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