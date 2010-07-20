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    20 июля 2010

    Tidy Up 2.2.4 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    23:47

    В новых Mac Pro может появиться поддержка USB 3.0 и более быстрого FireWire:

    21:32

    Seagate представила домашнее сетевое хранилище GoFlex Home:

    21:16

    Обновление iTunes 9.2.1 исправляет работу VoiceOver:

    20:30

    Время слушать камни? Акустическая система Creative Sound Blaster Wireless Rock Speaker:

    19:54

    Электронная книга Velocity Micro Cruz Reader и планшет Cruz StoryPad работают под управлением ОС Android:

    17:36

    Скоро стартуют продажи быстрых SSD ADATA S596 Turbo:

    16:25

    Apple: Apple iTunes v.9.2.1:

    15:30

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.10.0.3:

    15:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.07.12:

    14:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.89:

    14:15

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    13:54

    Графика: SView5 v.3.08:

    13:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.270:

    13:25

    Apple расширяет ареал продаж iPad и iPhone 4:

    13:23

    Мобильный кардридер Apacer AM101:

    13:091

    Графика: FastStone MaxView v.2.4:

    13:00

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1135:

    12:35

    iXBT TV: Видеообзор домашнего МФУ HP Photosmart Premium:

    12:20

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.8:

    12:10

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.54:

    11:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.7.0 Final:

    11:20

    Действия NVIDIA могут привести к снижению выручки AMD?:

    11:07

    eMachines M350 — бюджетный нетбук с процессором Intel Atom N450 под управлением ОС Windows XP:

    10:56

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.6.1.82:

    10:55

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    10:30

    Panasonic Lumix DMC-LX5 придет на смену Lumix DMC-LX3:

    10:28

    Утилиты: Face-Wizard v.B10.0629.1:

    10:05

    HP регистрирует торговую марку PalmPad:

    10:01

    Quanta и Foxconn поделят между собой большинство заказов на производство ноутбуков HP в 2011 году:

    09:59

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:40

    LG начинает продажи стереоскопического монитора W2363D:

    09:38

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:05

    Intel и FTC смогли договориться?:

    08:53

    Ультратонкий ноутбук ASUS UL20FT поступает в продажу:

    08:51

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Ключевой компонент приводов Blu-ray в будущем году подешевеет вдвое:

    08:35

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:25

    Samsung начинает поставки мобильных HDD Spinpoint MT2 объемом 1 ТБ:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:00

    ASRock комплектует плату P55 Extreme4 передней панелью с разъемами USB 3.0:

    08:00

    ASUS работает над 3D-картой MARS II — два GPU NVIDIA GeForce GTX 480 на одной плате:

    07:45

    Графический процессор 3D-карты ECS Black GeForce GTX 460 работает на частоте 800 МГц:

    07:30

    GeIL анонсирует выпуск модулей памяти Value PLUS и Ultra PLUS:

    07:15

    Начались продажи процессора Intel Core i7-970:

    07:00

    Gatewall DNS Filter доступен для тестирования и использования на SoftCloud:

    06:55

    Thermalright обновляет процессорную систему охлаждения MUX-120:

    06:45

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone:

    06:21

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