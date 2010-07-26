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    26 июля 2010

    Во вторник Apple представит новые iMac и Mac Pro?:

    23:32

    Apple демонстрирует падение уровня сигнала на смартфонах Nokia и Motorola:

    22:587

    Apple вновь отложила выпуск iPhone 4 белого цвета:

    20:001

    Samsung планирует продать в текущем году 10 млн ноутбуков:

    16:32

    HP все же не оставила идею выпуска планшетного компьютера Slate?:

    15:201

    Графика: WildBit Viewer v.5.8 Alpha 3.0:

    14:40

    Gemei GM2000 — электронная книга с цветным экраном стоимостью $120:

    14:181

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 26/07/2010:

    14:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 26\07\2010:

    13:50

    Утилиты: GoodSync v.8.3.0.5:

    13:25

    Исследование: ежегодные продажи нетбуков к 2013 году удвоятся:

    13:24

    Мультимедиа: Konvertor v.4.03 Build 2:

    13:00

    ADATA N909 — флэш-накопитель с комбинированным интерфейсом eSATA и USB2.0:

    12:57

    Acer откажется от сотрудничества с Inventec:

    12:38

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6.8:

    12:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.07.24):

    12:10

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.80:

    11:45

    IDC: компьютерный рынок региона EMEA во втором квартале вырос на 21%:

    11:32

    Мультимедиа: Soundbase 2010.07.23:

    11:20

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.972:

    10:55

    Внешний оптический привод Plextor PX-B120U, способный воспроизводить Blu-ray, поступает в продажу:

    10:492

    Диагностика: HDDScan v.3.3:

    10:30

    Цифровые фотокамеры Samsung 2View ST600 и ST100 поделили четыре экрана на двоих:

    10:15

    Диагностика: SpeedFan v.4.41:

    10:05

    Western Digital анонсировала ограниченную серию внешних жестких дисков My Passport Essential:

    09:41

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    09:15

    Sakshat – индийский планшетный компьютер стоимостью $35:

    09:135

    На смену ноутбуку Lenovo ThinkPad X300 придет модель ThinkPad T410s:

    08:54

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2010 года):

    08:25

    G.Skill расширяет линейку модулей ОЗУ Ripjaws моделью обьемом 48 ГБ:

    08:20

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2010 года):

    08:00

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