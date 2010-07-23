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    23 июля 2010

    Обновление программных модулей продуктов Dr.Web 6.0 для рабочих станций и серверов Windows:

    16:59

    Cisco: к 2014 году число пользователей онлайн-видео может превысить один миллиард:

    16:39

    PowerColor LCS HD5870 V2 — вторая версия 3D-карты ATI Radeon HD 5870 с водяным охлаждением:

    16:25

    До конца года NEC снизит цены на контроллеры USB 3.0:

    13:58

    Мониторы ASUS MS208N и MS228H: стройные красавцы со светодиодной подсветкой:

    13:30

    Утилиты: Autoruns v.10.02:

    13:00

    Набор для сборки мини-ПК Shuttle XPC Barebone SH55J2 поддерживает процессоры Intel Core i3, i5 и i7 :

    12:57

    Компактная камера DMC-LX5 стала преемницей DMC-LX3:

    12:38

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.55:

    12:35

    Программирование: PHP v.5.3.3:

    12:10

    Устройство для чтения электронных книг Gmini MagicBook M5:

    12:071

    Представлены «недорогие» 3D-принтеры ZPrinter 150 и ZPrinter 250 :

    11:55

    Редакторы: RJ TextEd v.6.54:

    11:45

    zEnterprise: самый масштабируемый и энергетически эффективный мэйнфрейм IBM:

    11:25

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.7:

    11:20

    SMD планирует выпуск небьющихся органических дисплеев:

    11:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.07.22:

    10:55

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.3 Build 20664:

    10:30

    Немного о планах NVIDIA по выпуску следующих 3D-карт массового сегмента:

    10:20

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.472.0 Beta:

    10:05

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.28:

    09:40

    EDGE Tech вмещает 32 ГБ памяти в USB-накопитель размерами 36 х 25 х 5 мм:

    09:15

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.2:

    09:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.83:

    08:50

    Официальные драйверы ForceWare v.258.96 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июля):

    08:00

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