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    15 июля 2010

    Аппаратное шифрование и противоударная защита в накопителях Buffalo HDS-PXU2:

    22:51

    Renesas представила обновленный контроллер USB 3.0 µPD720200A:

    22:45

    «Яблочные» словари Paragon обзавелись новой версией:

    22:36

    Apple проведет пресс-конференцию, темой которой станет iPhone 4 :

    20:02

    Apple выпустила первую бета-версию iOS 4.1 для iPhone и iPod touch:

    18:59

    Intel отчиталась о рекордном квартале и планирует увеличить затраты на разработку:

    18:07

    www.FineReaderOnline.com: распознавание без границ:

    17:39

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.3.3:

    17:35

    SSD PNY Optima оснащены интерфейсами SATA 3 Гбит/с и USB 2.0:

    17:31

    Электронная цифровая подпись и TLS-аутентификация в продуктах «1С-Битрикс»:

    17:31

    Каталогизаторы: WhereIsIt? 2010.714:

    17:10

    Графика: SView5 v.3.07:

    16:45

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.9:

    16:20

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.4:

    15:55

    Утилиты: EarthView v.3.11.6:

    15:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:05

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.2.0:

    14:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.2.0:

    14:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 157:

    13:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.8.0:

    13:25

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.12.5.351:

    13:00

    Утилиты: PicPick v.2.3.2:

    12:35

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.63:

    12:10

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.48:

    11:45

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.0.46:

    11:20

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2194 Beta:

    10:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.5:

    10:30

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.82:

    10:05

    Охлаждающая подставка для ноутбуков Xilence T800 позволяет регулировать угол наклона экрана и клавиатуры:

    10:00

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-07-14:

    09:40

    Диагностика: SIV 4.10:

    09:15

    Анализатор LeCroy Advisor T3 ускорит распространение SuperSpeed USB :

    09:00

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:50

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.258.96 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июля):

    08:00

    Секрет процессорной системы охлаждения GlacialTech Igloo Alaska — в сотах:

    08:00

    Sparkle ставит на 3D-карту GeForce GTX 460 вдвое больше памяти:

    07:00

    Стильный портативный жесткий диск Verbatim GT вмещает 500 ГБ информации:

    06:00

    PNY дополняет серию XLR8 разогнанной 3D-картой GeForce GTX 460:

    01:27

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