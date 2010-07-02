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    2 июля 2010

    Paragon Alignment Tool разгонит жесткий диск, RAID и виртуальную инфраструктуру:

    16:121

    Толщина новых экономичных дисплеев LG E60 составляет 12,5 мм?:

    15:21

    Пополнение в семействе топовых игровых ПК Acer - Aspire Predator AG7750-U2222:

    15:20

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3800:

    15:05

    Микроконтроллеры Microchip PIC24FJ256GB210 оснащены контроллером USB и 96 КБ ОЗУ :

    14:49

    Архиваторы: ExtractNow v.4.45:

    14:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2183 Beta:

    14:15

    Семейство «флэшек» Transcend JetFlash V90C пополнила модель объемом 16 ГБ с лазерной гравировкой:

    14:14

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.07.01):

    13:50

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.5:

    13:25

    Названы окончательные спецификации и дата премьеры двух вариантов 3D-карты GeForce GTX 460:

    13:05

    Утилиты: Aim Ad Hack v.6.19:

    13:00

    Архиваторы: PeaZip v.3.2.1:

    12:35

    MSI представила системные платы серии Fuzion массового сегмента:

    12:27

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.3.8.0.0:

    12:10

    Мультимедиа: Soundbase 2010.07.01:

    11:45

    E Ink анонсировала новое поколение «электронной бумаги» — Pearl:

    11:40

    Общение в сети: Trillian v.4.2.0.20 Beta:

    11:20

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.5.1572:

    10:55

    Sony признает: ноутбуки VAIO F11 и CW2 могут обжечь пользователя:

    10:45

    Веб-браузеры: Flock v.2.6.1:

    10:30

    Основой новой низкопрофильной 3D-карты Zotac является GPU NVIDIA ION:

    10:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.14 Build 277:

    10:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.45:

    09:40

    Cisco анонсировала первый бизнес-планшет с поддержкой HD-видео:

    09:30

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.4:

    09:15

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.258.69 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июля):

    08:00

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