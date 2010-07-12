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    12 июля 2010

    В Сети появились снимки загадочного тачскрина Apple:

    20:47

    В серию MSI N460GTX Cyclone вошли тихие 3D-карты, подготовленные к разгону:

    20:05

    Total Finder для Mac добавляет в Finder вкладки и двухпанельный режим:

    19:58

    Apple объявила о бесплатном ремонте некоторых Time Capsule:

    19:28

    У PMC-Sierra готовы контроллеры RAID-on-Chip SAS 6 Гбит/с с поддержкой PCI Express 3.0:

    18:45

    ASUS оснащает 3D-карты NVIDIA GeForce 460 системой охлаждения собственной разработки:

    18:00

    Новое ПО Sanyo для создания сетевых и гибридных охранных видеосистем:

    17:19

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.5.2256:

    16:45

    Настройщики: Fresh UI v.8.60:

    16:20

    CyberLink выпускает 3D-апдейт для PowerDVD Mark II :

    15:57

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.73:

    15:55

    Gainward выпустила «золотые» разогнанные варианты 3D-карты GeForce GTX 460 :

    15:44

    Утилиты: WindowsGuard v.7.1.4:

    15:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.4.5:

    15:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.07.10):

    14:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.5.00 Build 045:

    14:15

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.6:

    13:50

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.7:

    13:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.5:

    13:00

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 106:

    12:35

    Мультимедиа: Soundbase 2010.07.10:

    12:10

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:45

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.458.1 Beta:

    11:20

    Утилиты: Process Hacker v.2.0 Beta:

    10:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.3 r6442:

    10:30

    Настройщики: Reg Organizer v.5.10:

    10:05

    Представлена 3D-карта GeForce GTX 460 — DirectX 11 для масс в исполнении NVIDIA:

    10:00

    HiPiTOUCH — планшетный компьютер для самых маленьких:

    09:48

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 12/07/2010:

    09:40

    HP оснастила ноутбуки Pavilion dv6-3021sl и dv6-3034sl процессорами AMD и графикой ATI:

    09:18

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 12\07\2010:

    09:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.55:

    08:50

    Hitachi представила серию внешних накопителей LifeStudio:

    08:44

    Sony научила цифровые фотокамеры Cyber-shot DSC-WX5, DSC-TX9 и DSC-T99 снимать стереоскопические панорамы:

    08:35

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 июля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 июля 2010 года):

    08:00

    ASUS выпустила хорошо оснащенную системную плату ROG Rampage III GENE:

    08:00

    Amazon получила патент на электронные книги с двумя экранами, nook в опасности?:

    07:00

    Первые сведения о производительности 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 460:

    00:35

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