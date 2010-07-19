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    19 июля 2010

    Производители смартфонов недовольны сделанным Джобсом сравнением iPhone 4 с их продуктами:

    23:14

    Доля тайваньских производителей в поставках цифровых камер достигнет 40%:

    20:54

    ESET предупреждает об атаке червя Win32/Stuxnet:

    20:12

    Apple не будет отзывать iPhone 4, зато предоставит всем его покупателям бесплатные футляры:

    19:52

    Рынок флэш-памяти типа NAND неожиданно просел, подметили аналитики iSuppli :

    18:57

    Процессор Intel Core i5-760 появляется в европейской рознице:

    18:45

    Снижение цен на процессоры Intel достигает 48 процентов:

    18:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.6:

    17:10

    Настройщики: DSL Speed v.6.4:

    16:45

    LG делает ставку на популярность 3D-экранов:

    16:24

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2010 v.2.3:

    16:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.07.16:

    15:55

    Восстановление данных: Recuva v.1.38.504:

    15:30

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.3 Build 20558 Beta:

    15:05

    Утилиты: Parted Magic v.5.1:

    14:40

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.466.0 Beta:

    14:15

    Спрос на жидкокристаллические мониторы оказался ниже ожидаемого:

    14:07

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.07:

    13:50

    KINGMAX увеличивает объем внешнего жесткого диска KE-91 до 640 ГБ :

    13:38

    Утилиты: Process Hacker v.2.0 Build 3385 Beta:

    13:25

    LG выходит на рынок 3D-ноутбуков:

    13:17

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 19/07/2010:

    13:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 19\07\2010:

    12:35

    Настройщики: SetFSB v.2.3.148.114:

    12:10

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.6:

    11:45

    Новые драйверы для Wireless-контроллеров Ralink:

    11:20

    «Флэшка» Transcend JetFlash V95C: 16 ГБ памяти, интерфейс USB 2.0 и «сапфир» Сваровски:

    11:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    10:55

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax от Analog Devices (AD198x):

    10:30

    К сезону «обратно в школу» Velocity Micro подготовила настольный ПК и ультратонкий ноутбук:

    10:11

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    10:05

    HP разрабатывает материалы для цветной «электронной бумаги»:

    10:00

    Inventec остановила производство ноутбуков Kohjinsha: одним японским брендом стало меньше?:

    09:48

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:40

    Активность HP и Acer на развивающихся рынках негативно сказывается на производителях лэптопов второго эшелона:

    09:34

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    09:15

    GLOBALFOUNDRIES рассчитывает на лидерство в применении EUV-литографии:

    09:00

    Семейство мониторов Gateway пополнится двумя моделями с диагональю 19 дюймов:

    08:59

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июля):

    08:50

    SSD OWC Mercury Extreme Pro объемом 480 ГБ поступили в продажу:

    08:31

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 июля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 июля 2010 года):

    08:00

    Ассортимент Transcend пополнился картой памяти SDHC Class 10 объемом 32 ГБ:

    08:00

    AMD выпустит 3D-карты серии ATI Radeon HD 6000 до конца года?:

    07:001

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