  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 июля 2010

    Android OS: мобильный рынок любит сладкое:

    23:55

    Conexant предлагает «подключенную рамку» для сотовых телефонов:

    21:08

    Низкопрофильная 3D-карта MSI R5670-PD512 подойдет для игрового ПК или HTPC:

    20:44

    ARM и TSMC стали стратегическими партнерами:

    20:28

    Эффективность блоков питания Scythe Chouriki 2 достигает отметки 90%:

    20:17

    iPhone 4 белого цвета задерживается из-за проблем при покраске корпуса?:

    19:09

    Apple сообщает результаты за третий квартал:

    17:14

    Основой легкого ноутбука MSI U230 Light стала платформа AMD:

    17:07

    TDK анонсировала выпуск оптических дисков объемом 100 ГБ:

    16:07

    Lenovo тоже планирует выпустить планшет с ОС Android:

    15:37

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.30 Build 808:

    14:15

    Создан контроллер синхронизации DisplayPort для 3D-панелей, используемых в ноутбуках:

    14:08

    Американские ученые связывают будущее электроники с полимерами:

    13:51

    Безопасность: DefenseWall HIPS v.3.04:

    13:50

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.45.1:

    13:25

    Аналитики ABI Research говорят, что медиа-планшеты еще не скоро станут массовыми:

    13:18

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.96:

    13:00

    Снижение цен подстегнуло продажи электронных книг Amazon Kindle:

    12:47

    MSI FX600 и FR600 — две разновидности одного ноутбука на платформе Intel Calpella:

    12:38

    Кодеки: x264 Video Codec r1680:

    12:35

    Sharp собирается выйти на рынок электронных книг:

    12:10

    Диагностика: EF Process Manager v.5.40:

    12:10

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AE1920 получил процессор Intel Atom D525 и оперативную память DDR3:

    11:52

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 107:

    11:45

    Мультимедиа: Konvertor v.4.03 Build 1:

    11:20

    ASUS перевела планшет Eee Pad 101TC с ОС Windows Embedded Compact 7 на Google Android:

    11:05

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.6:

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2010.07.20:

    10:30

    В Европе начинаются продажи стереоскопического монитора ASUS VG236H:

    10:26

    Утилиты: TrueCrypt v.7.0:

    10:05

    В сентябре MSI представит ноутбук со стереоскопическим экраном:

    10:01

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.3.3.3:

    09:40

    Samsung начинает серийный выпуск 30-нанометровых чипов Green DDR3 плотностью 2 Гбит:

    09:35

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    09:15

    CMC и Ritek пока не собираются выпускать диски BDXL :

    08:55

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:50

    Nanya наращивает выпуск продукции на 300-миллиметровой фабрике, надеясь вернуться к прибыли:

    08:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:00

    Водяное охлаждение и тонкая настройка BIOS в 3D-ускорителях POV/TGT:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018